Billie Eilish: “Debería tener un doctorado en la masturbación”

Billie Eilish, habló sin tapujos sobre su vida y su sexualidad en la nueva portada de la revista Rolling Stone.

La cantante de 22 años dejó claro que le encanta hablar de sexo: “Yo básicamente hablo de sexo siempre que puedo. Eso literalmente es mi tema favorito”, dijo la artista a la publicación.

Eilish lamentó que ese tema siga siendo tabú para las sociedad: “La gente se siente muy incómoda hablando de ello y sorprende cuando las mujeres se sienten muy cómodas con su sexualidad y son comunicativas al respecto. Creo que es un tema muy mal visto y creo que eso debería cambiar”.

Las dos veces ganadora del Oscar sobre lo mucho que ha aprendido de masturbarse delante del espejo.

"Me hace tener una conexión tan cruda y profunda conmigo misma y con mi cuerpo, y tener un amor por mi cuerpo que nunca antes había tenido. Debo decir que mirarse en el espejo y pensar 'Me veo muy bien ahora mismo' es muy útil... He aprendido que mirarme y observarme sentir placer ha sido de gran ayuda para amarme y aceptarme, y sentirse empoderado y cómodo”.

Agregó: “Debería tener un doctorado en la masturbación”.

Con relación a su identidad queer expresó: “He estado enamorada de chicas toda mi vida, pero simplemente no lo entendía hasta que, el año pasado, me di cuenta de que quería tener mi rostro en una vagina”.