La actriz y ex Miss Chile Daniela Nicolás confirma que tiene cáncer de cuello uterino

Luego de que la periodista Cecilia Gutiérrez revelara en su podcast el diagnóstico de cáncer de cuello uterino que recibió la actriz y ex Miss Chile Daniela Nicolás, la reina de belleza confirmó la triste noticia a través de un video publicado en sus redes sociales.

Nicolás agradeció a la comunicadora por dar a conocer el tema sobre su enfermedad con "ética" y "responsabilidad", ya que contaba con su permiso para contarlo públicamente.

"No lo he estado pasando muy bien, no he querido compartirlo con ustedes porque no me sentía preparada para conversar sobre este tema, no me siento preparada para conversar sobre este tema... Han sido unos meses un poquito difíciles, un poquito caóticos, un poquito angustiantes...", expresó Nicolás.

Añadió: "Y antes de hablar con ustedes tenía que estar bien yo, no lo estaba".

La Miss Universo Chile 2020, quien participó en las telenovelas como "Mamá mechona", "Veinteañero a los 40" y "Gemelas" explicó que tuvo que ofrecer detalles sobre su situación de salud al ser abordada por la reportera.

"Si esto ya se iba a saber, se supiera desde un lado responsable y confío plenamente en ella de que lo iba a expresar muy bien y así fue, es por eso que lo estoy hablando ahora, no fue porque yo quisiera, fue porque esto se iba a saber igual y yo no me sentía bien para poder contárselos (suspira)", continuó conmovida.

Por otro lado, Nicolás también confesó que ha tenido que publicar una que otra mentira porque realmente se encuentra en reposo desde hace un tiempo.

Además, agradeció a sus amigos y familiares por su apoyo y sus cuidados.

Por último, la intérprete llamó a sus seguidores a no alarmarse tras los mensajes que recibió luego de sus declaraciones.

El pasado 18 de abril Cecilia Gutiérrez señaló que Daniela Nicolás había sido sometida a una operación en febrero y otra "hace unas pocas semanas y lo que está esperando es el resultado de la biopsia para saber si el cáncer o el tumor fue extraído en su totalidad".