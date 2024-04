Actriz Yered Licona habla de su salud tras retirarse los polímeros que le inyectaron sin autorización

La actriz mexicana Yered Licona, conocida en redes sociales como La Wanders Lover, reveló que sufre de síndrome de Asia, una enfermedad inflamatoria del cuerpo ante el contacto con una sustancia extraña, tras ser inyectada con polímeros en los glúteos y las caderas durante una cirugía sin su autorización.

Debido a las múltiples intervenciones a las que se había sometido anteriormente, Yered afirmó en una entrevista en "Primer Impacto" que desconoce qué médico le colocó la sustancia que le ha provocado tanto dolor.

"Yo no me podía ni sentar porque sentía hirviendo y sentía que me dolía y me empezaba a tocar y sentía duro, así como si trajera piedras", explicó la humorista.

"Eso fue una fortuna que tuve que estuviera sobre todo en la grasa, por eso me pudo cortar y sacar el 70 por ciento", agregó.

"Me he me hecho muchas cirugías y, además, no me cuidaba. Realmente, fui muy irresponsable porque no me importaba si el médico tenía su cédula", admitió.