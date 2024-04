Amara La Negra dice no será candidata en Miss RD 2024, pero sí tendrá una participación especial

Ante los rumores de una posible inscripción de Amara La Negra en el Miss República Dominicana Universo 2024, la artista y presentadora de televisión aclaró que no será candidata del certamen de belleza, pero admitió que tendrá una participación especial.

"Mi gente bella, ha llegado el momento de la verdad, ha llegado el momento de tener que confesarme, bueno aquí les va: ¡No! ¡no! no voy a estar participando en el Miss República Dominicana, aunque yo sé que los videos se han ido virales, el pueblo lo ha pedido, he tenido muchos comentarios de aceptación y buenos deseos, pero no estaré concursando en el Miss República Dominicana", dijo Amara.

A través de su cuenta de Instagram, donde durante el fin de semana alimentó las especulaciones con fotografías y videos titulados como "Miss San Cristóbal", la conductora de Univisión explicó que mencionó dicha provincia "porque para los que no saben mi padre es de San Cristóbal y mi mamá de Samaná, amo Samaná, pero también amo San Cristóbal".

"El caso es que no estaré participando, más sin embargo, sí tendré una participación especial en este Miss República Dominicana hasta el Miss Universo 2024, así que pendientes", expresó en un video.

Fue el pasado viernes cuando la intérprete de "Déjalo" hizo una publicación donde insinuaba que iría tras la corona.

"Será que todavía me atrevo a concursar para Miss Universo?", compartió.