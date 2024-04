Tamara Martínez revela llegó a un "acuerdo de paz" con Gabi Desangles

Tamara Martínez reveló que hizo un “acuerdo de paz” con Gabi Desangles tras la comunicadora enviarle un acto de advertencia por “declaraciones y expresiones difamatorias” emitidas sobre ella.

“Ya se hizo un acuerdo de paz”, dijo Martínez en una entrevista en el canal de YouTube de Jessica Pereira.

“Yo creo que en esta ocasión nadie va a salir ganando y yo tampoco quiero ser monotemática. Imagínate tú que yo me pase todo el tiempo hablando de Gabi, entonces, no me gustaría tampoco y ya se hizo un acuerdo de paz”, expresó.

Se recuerda que ayer Desangles envió un acto de advertencia e intimación a Luinny Corporán y Tamara Martínez luego que esta ultima emitiera en el programa “Fogaraté radio” algunas declaraciones sobre la vida persona de la presentadora de “Too much en la noche”.

Sin embargo, Martínez dijo en el mismo espacio radial que no se retractaría: “Yo tengo 20 años en los medios de comunicación. Los compañeros míos tienen 14 y 15 y yo tengo una demanda y la gané”.

“Yo no soy una loca vieja aunque ustedes crean lo contrario. Yo sé muy bien lo que digo y yo pienso antes de decir algo y actuar a diferencia de cierta gente”, manifestó Martínez.

Asimismo, indicó que invertiría su dinero en investigar la vida de Desangles por el tiempo que le haría perder con esta demanda.