Cardi B se ofende con quienes la llaman mexicana: "No van a borrar mi nacionalidad dominicana"

Cardi B ha dejado claro que no quiere que la confundan como mexicana. Y es que aunque la rapera nació en Estados Unidos, siempre se ha mostrado orgullosa de sus raíces dominicanas.

A través de una transmisión en vivo en redes sociales, la cantante estadounidense, de padre dominicano y madre trinitense, dijo que la llaman mexicana de manera despectiva para molestarla, acción que se ha vuelto costumbre.

"La verdad solo me dicen mexicana para irritarme, y no solo me llaman mexicana, sino que me dicen sucia mexicana. Así que es obvio que me voy a defender. No van a borrar mi nacionalidad dominicana", advirtió la artista.

"Me siento ofendida que la gente me diga mexicana y esas cosas porque no soy mexicana. No soy mexicana. "Llama ghanés a un nigeriano, llama jamaicano a un haitiano, llama haitiano a un jamaicano y dime cómo se sentirán", explicó.

La intérprete de "Bodak yellow" aseguró que las personas deben tener mayor conocimiento sobre un país y otro, ya que solo comparten el español como idioma oficial, pero poseen tradiciones y culturas diferentes.

"No es lo mismo ser dominicana que ser mexicana. Mis nacionalidades no tienen la misma cultura que la mexicana. Claro que hablamos el mismo idioma, pero tenemos diferentes dialectos. No comemos la misma comida", enfatizó.