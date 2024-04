Hijo mayor de El Pachá se casa por la iglesia

El hijo mayor del popular comunicador Frederick Martínez (El Pachá), Igor Martínez, contrajo matrimonio en una íntima ceremonia el pasado fin de semana en la ciudad de New York. Con la bendición de Dios, familiares y amigos el reconocido pastor de la juventud en la Gran Manzana se casó con Kristina Martínez en una unión religiosa.

La ceremonia religiosa fue encabezada por el pastor Luis Antonio Valera, quien contó el inicio de la trayectoria en el cristianismo de la pareja. Valera describió la boda como algo muy personal e íntimo para las parejas, quienes definieron su amor bendecido por Dios.

El Pachá junto a sus hijos en la boda de su primogénito.foto: fuente externa

“Gracias a Meeling Aquino y a Jorge Ramírez por la responsabilidad de asumir ser nuestros padrinos. Estamos muy felices de que nuestro Dios nos concedió este gran día cristiano citado en la santa biblia que es un momento muy espiritual entre dos personas que se aman. Kristina y yo estamos muy agradecidos de todos ustedes por estar aquí apoyándonos. Gracias a mis padres Frederick Y Natalia Martinez, a mi hermano Enmanuel y a todos nuestros familiares y relacionados con nuestra familia”, dijo Igor en nombre de la nueva familia Martínez.

Por su lado, El Pachá dijo que: “Estamos muy felices con el matrimonio de nuestros hijos bajo la protección de Dios. Dice “1 Corintios 13”: “El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta”.