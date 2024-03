Nicki Nicole habla por primera vez sobre cómo enfrentó su ruptura con Peso Pluma

Además de los mensajes de apoyo que recibió de otras mujeres, Nicki Nicole destacó la importancia de haber hecho público hace un mes su situación amorosa con Peso Pluma, en sus primeras declaraciones tras la ruptura.

Durante un encuentro con la prensa en Madrid, España, la cantante argentina expresó que fue difícil enfrentar un tema privado a la vista de millones de personas, sin embargo, sintió el compromiso de ser honesta con sus fanáticos tras circular imágenes de su novio en un casino en Las Vegas acompañado por una mujer que no era ella.

"Fue todo bastante expuesto y que de mi parte tenía también que decir lo que sentía y lo que me pesaba. Y me gustó mucho el hecho de que los mensajes que recibí de muchas mujeres, mucho apoyo, mucho cariño, y es algo que es un poco difícil cuando se te mezcla lo privado con la exposición porque como sale mucha gente a opinar y esas cosas y es difícil", dijo Nicki.

Agregó: "Yo dije: 'Okey, esto está pasando, está en mí decir algo o no decirlo, pero siento que lo tengo que decir'. Y también va de la mano con lo que soy yo, yo canto lo que vivo y digo lo que siento y si no fue así no estaría siendo yo al cien por ciento".

Nicki Nicole confirmó el engaño del exponente de música regional mexicana al confesar lo sorprendida que estaba de ver los videos y fotos en redes sociales.

La pareja dio a conocer su relación en noviembre del año pasado con un beso en pleno concierto en México, donde cantaron juntos su tema a dúo "Por las noches".

"Quiero agradecer a Nicole por esta invitación tan hermosa y a ustedes por apoyarla. Que se escuche fuerte el grito para Nicki Nicole", expresó la Doble P en ese entonces.