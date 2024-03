Laura Pausini pide a sus fanáticos "no usar su dinero para regalos porque no puedo llevármelos"

Laura Pausini fue honesta con un tema que espera no se malinterprete. La cantante ha pedido a sus fanáticos que dejen de hacerle regalos durante su gira, ya que los mismos son retenidos en los aeropuertos porque sus maletas tienen un límite.

"Mis amados fans primero que todo estoy super feliz de recibir tanto amor durante esta gira no sé cómo agradecerles suficientemente", escribió Pausini en Facebook.

"Les escribo para una cuestión un poco delicada que espero nadie tome mal... como siempre prefiero decir la verdad... estamos recibiendo muchísimos regalos durante la gira aquí en las Américas, pero en esta parte del mundo no podemos llevarlos todos como queremos porque hay un límite de número y de peso de las maletas", agregó.

La artista italiana se encuentra en medio de su gira Winter Tour 2024 por el continente americano, llegando hasta el momento a México, Argentina, Ecuador, Chile, Brasil, Costa Rica y Colombia.

"Les pido entonces por favor de no usar su dinero para regalos porque no puedo llevármelos y ya es más que suficiente su gran amor y su presencia en mis conciertos", continuó.

"De verdad , no miento… lo malo es que me secuestran los regalos en los aeropuertos porque ya no puedo traer más maletas de las que tengo. Gracias anticipadamente por entender", finalizó.