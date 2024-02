Romeo Santos sorprendió ayer a sus millones de fanáticos al publicar un video en sus redes sociales, donde pedía a su público estar atento a una noticia que daría a conocer este lunes para "cerrar ciclos".

Hace unos minutos, el cantautor ha revelado que la agrupación Aventura estará involucrada en su próximo proyecto, que hasta el momento no ha especificado de qué trata.

Por su lado, los 'Romeistas' especulan sobre el posible lanzamiento de un último álbum que unirá a Anthony "Romeo" Santos, Lenny Santos, Max Agende Santos y Henry Santos.

"Soy un hombre bendecido, un chamaco del Bronx junto a mis compañeros empecé cantando en restaurantes para años después lograr hazañas que jamás soñé alcanzar", dijo al inicio de un video publicado en sus historias de Instagram.

"No voy a compartir todos los proyectos que tengo preparados porque me caracterizo por el factor sorpresa. Pero sí presentaré cosas que jamás he hecho y darán inicio a otra versión de este servicio. Sin embargo, este año hay algo que debo realizar y concluir", continuó.

Quiero que me acompañen en una jornada donde estaré cerrando ciclos por definitivo. Porque no es lo mismo recordar épocas bonitas a ser prisionero del pasado. No podemos estancarnos en la nostalgia, del ayer, sino seguir hacia adelante, descubrir nuevos horizontes y mostrar otras facetas. Mañana haré un anuncio para que juntos podamos rememorar, pero en el presente", finalizó.

Un día más tarde, es decir, hoy, Romeo Santos compartió otro video en el que aparece un baúl con discos y fotografías de Aventura, además de la frase "Cerrando ciclos", lo que ha dejado con más dudas a sus admiradores.