Tini Stoessel y Emilia Mernes terminaron con un beso su actuación en Premio Lo Nuestro 2024

Tini Stoessel y Emilia Mernes al público de Premio Lo Nuestro 2024, no solo por su energía en el escenario, también por el apasionado beso con el que terminaron su actuación durante la ceremonia de premiación.

Las artistas argentinas cantaron su canción "La Original" en el escenario de la prestigiosa premiación de Univisión que se realizó anoche en el Kaseya Center de Florida, en Estados Unidos.

En noviembre de 2023, Tini y Emilia estrenaron su colaboración y tras el éxito de la misma la interpretaron en la edición número 36 de Premio Lo Nuestro, donde por primera vez la protagonista de la telenovela "Violeta" se alzó con un galardón.

"No lo puedo creer. No me lo esperaba para nada, absolutamente. Qué locura. Quiero agradecer a la gente que votó y a los que me acompañan hace tanto tiempo, gracias por todo el cariño. Compartir la terna con artistas que admiro tanto es un gran honor", dijo Tini en su discurso.

"Lo más lindo que tienen los premios es estar acá todos juntos, compartiendo lo que más amamos hacer que es hacer música, y transmitir sentimientos. Cupido fue un álbum muy especial en mi vida, creo que va a ser para siempre así. Así que de vez en cuando vienen bien que te rompan el corazón. Y mi primer Premio Lo Nuestro", agregó.

Tini ganó en la categoría Álbum del Año Pop Urbano por Cupido.