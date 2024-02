Sebastián Yatra confiesa que si tiene una relación de más de un año “me darían ganas de ser infiel"

Sebastían Yatra confesó en una entrevista que solo ha estado enamorado dos veces y ha sido de sus exparejas, las artistas Aitana y Tini Stoessel y ambas relaciones no duraron más de un año.

Y aunque nunca ha sido infiel, el artista colombiano indicó que si tuviera una relación más larga, engañaría a su pareja aunque esté enamorado.

"Si yo tuviese una relación mucho más tiempo, no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me darían ganas de ser infiel, me darían ganas, aunque esté enamorado de alguien", dijo Yatra en el podcast “A Solas” de la diseñadora Vicky Martín Berrocal.

"Uno se mete en una relación y te empiezas a limitar, a limitar muchísimo, y dices: 'No salgo de fiesta porque si salgo de fiesta, eso significa que me va a gustar a alguien y de pronto voy a querer hacer algo, pero me voy a aguantar y no lo voy a hacer, entonces, ¿para qué voy a salir?'", confesó.

Sobre sus relaciones con Aitanay Tini dijo: "¿Enamorarme de verdad? Solo dos veces, de mis dos novias, que son Tini y Aitana".

En noviembre del año pasado, el cantante confirmó su ruptura con la artista española, Aitana.

“Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año", dijo el artista al programa mexicano “Telediario”.

Los rumores sobre un posible distanciamiento entre los cantantes empezaron después de que Aitana no asistiera a la boda del hermano de Sebastián en Colombia. El intérprete de “Tacones rojos” viajó solo a Medellín, mientras la artista española a trasladó a Zarauz (Guipúzcoa) donde coincidió con su exnovio, Miguel Bernardeau, en el funeral de la abuela de un amigo en común.

Con la artista argentina, Tini inició su relación en 2019 y terminó en el 2020.