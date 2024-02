Lo que dijo el papá de Selena tras el anuncio de nueva serie documental de Yolanda Saldívar

Casi tres décadas después, la asesina de Selena Quintanilla, Yolanda Saldívar, contará su versión de la historia en la nueva docuserie "Selena & Yolanda: The Secrets Between Them" y el padre de la artista reaccionó a este anuncio.

Abraham Quintanilla dejó claro que la familia de la “Reina del Tex-Mex” no están involucrados ni apoyan este proyecto.

Quintanilla dijo a TMZ que no quieren tener absolutamente nada que ver con Yolanda “porque todo lo que ella dice no son más que mentiras”, y de todos modos “nadie va a creer lo que ella tiene que decir”.

En el documental de dos partes, Yolanda narrará su versión de los acontecimientos que condujeron al asesinato de Selena. En la docuserie hablará de su relación laboral y personal con la cantante, e incluso los miembros de su familia mostrando documentos y grabaciones nunca antes visto, según mostró el tráiler.

“Mi familia recolectó la evidencia que demuestra las diferentes versiones de lo que estaba sucediendo”; “Estaba asustada”; “Conozco sus secretos y creo que la gente merece conocer la verdad”, dice Yolanda Saldívar en el trailer.

"Conocía sus secretos", añade escalofriantemente Saldívar en el tráiler. "Y creo que la gente merecía saber la verdad". La primera parte de la serie documental se lanzará el 17 de febrero y la segunda parte al día siguiente.

¿CÓMO OCURRIÓ EL ASESINATO DE SELENA QUINTANILLA?

Según los datos recopilados por los productores de la serie, hubo un momento crítico entre Quintanilla y Saldívar, este ocurrió tras una supuesta malversación de 30 mil dólares.

Luego de este altercado, la expresidenta del club de fans compró un arma, que regresó días después; el 26 de marzo, cinco días antes del crimen, regresó a dicha tienda y compró de nuevo un arma para llevar a cabo el fatal desenlace.

Selena Quintanilla fue baleada por Yolanda Saldívar el 31 de marzo de 1995 en un hotel Days Inn en Corpus Christi, Texas. Una bala de un revólver calibre .38mm que dejó herida de muerte a la cantante.

Según la autopsia realizada: "La bala entró por la parte superior derecha de su espalda, cerca de la escápula, pasó a través de su cavidad torácica, cortó la arteria subclavia derecha y salió por la parte superior derecha del tórax".

Luego de ser hallada culpable del crimen de la 'Reina del Tex-Mex', Yolanda siempre sostuvo que el disparo que ocasionó la muerte de Quintanilla fue accidental, insistiendo en que nunca quiso matarla.

Durante varias declaraciones con la policía aseguro que: "Quería matarme yo, no a ella", abriendo dudas sobre las verdaderas intenciones que tenía en ese momento.

Se espera que en el documental que se estrena el próximo 17 de febrero se desvelen nuevos detalles.