Desde elegantes atuendos hasta cómodas pijamas, así son las postales navideñas de los famosos

Como cada año después del auge en las redes sociales, los famosos se toman su tiempo para compartirles a sus seguidores fotografías en familia por motivo de Navidad y Nochebuena acompañadas de mensajes de agradecimiento y deseándole lo mejor a su comunidad.

Desde inicios de este mes las figuras han publicado sus mejores postales navideñas ya sea con elegantes atuendo o en pijamas alusivas a esta época navideña.

Desde Bulin 47 hasta Pamela Sued así pasaron estas festividades las figuras dominicanas.

Dalisa Alegría, Mozart la Para y la hija de la actrizInstagram

Ataviada con un largo vestido rojo de lentejuelas Dalisa Alegría compartió imágenes junto a su esposo, Mozart la Para y su hija Alejandra.

“Qué la magia de la Navidad sea la más grande luz de tu hogar. Dios los bendiga. Son los deseos de la familia Fernández Alegría”, dijo la actriz en sus redes sociales.

Pamela Sued y sus padresInstagram

"Deseándoles unas muy felices fiestas. Desde aquí todo nuestro cariño. Que pasen una linda velada de Nochebuena. Salud, amor y paz. Bendiciones", expresó la comunicadora desde Barcelona, España, país donde se encuentra su padre, José Guillermo Sued recibiendo terapia tras su caída al inicio de este año.

Brea Frank y su esposaInstagram

El locutor, Brea Frank junto a su esposa. "Feliz Navidad para todos! Disfruta estas fiestas en unión familiar, alegría y buena vibra."

Iván Ruiz y familiaInstagram

El comunicador, Iván Ruiz y su esposa Laura Guzmán junto a su pequeña hija.

Carlos de la Mota y familiaInstagram

El actor y viceministro de Relaciones Exteriores y director general del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el exterior (Index), Carlos de la Mota junto a su esposa, la comunicadora Laura Pérez y sus hijas.

Tueska y familiaInstagram

"Feliz Navidad amigos, familia que el amor de Dios habite en sus corazones y hogares", expresó Tueska con una bella foto junto a su familia.

Zeny Leyva y familiaInstagram

Zeny Leyva: "Mi Navidad en fotos. Deseando que en estas fechas el niño Jesús nazca en sus corazones y puedan mirar con ojos de amor y bondad el maravilloso regalo que Él no trajo, perdón y esperanza."

Yubelkis Peralta y familiaInstagram

Comunicadora Yubelkis Peralta: "Que reine lo más importante en esta noche buena, el amor, la unión familiar y la amistad, feliz Navidad y próspero año 2024, les desea la familia Bona-Peralta #FamiliaBonaPeralta que Dios continúa bendiciendo cada hogar"

Ana Carolina y familiaInstagram

Ana Carolina junto a sus hijos y nietos celebran el cumpleaños de uno de los hijos que comparte con Musicólogo. "Hoy mi familia está de fiesta, mi hijo más pequeño @amarujamal.rd está de fiesta de cumpleaños. Un día como hoy Dios me dio otra oportunidad para seguir viendo mis hijos crecer y darle todo el amor que merecen, estoy mas que feliz por la grandiosa familia que Dios me regaló…

Feliz Navidad que Dios lleve paz y felicidad a sus hogares bendiciones

Cheddy García y familiaInstagram

Cheddy García y sus hijos Ian y Chelsy Bautista. "Feliz Navidad ! Dios nos permita ser felices, llenarnos de amor, paz, y tener salud!

La Familia García!"

Nadia Ferreira y su hijoInstagram

La esposa de Marc Anthony, Nadia Ferreira compartió una foto con su bebé aunque todavía no le muestra el rostro. "La Navidad siempre ha sido mi celebración favorita del año, por todas las tradiciones familiares que tenemos, pero esta en particular es la más especial e importante para mi, por tu presencia Hijo mío llegaste a nuestras vidas para hacernos muy feliz. Mi amor por ti no tiene límites".

Bulin 47 y su parejaInstagram

El artista urbano Bulin 47 y su pareja. "Deseamos para todos ustedes abundantes bendiciones y una Feliz Navidad en unión, armonía y prosperidad junto a los suyos ¡Que el amor de Dios reine en sus hogares hoy y siempre y llene de paz sus corazones!

Con cariño

Los Vargas Felix."

Pamela de León y familiaInstagram

La comunicadora Pamela de León y su familia. "Feliz noche buena y feliz Navidad para todos. No olviden dar gracias esta noche."