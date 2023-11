Pidiendo privacidad, la leyenda del hip-hop y entusiasta de la marihuana desde hace mucho tiempo Snoop Dogg dice que va a dejar de fumar - aunque no especificó exactamente lo que eso podría significar.

"Después de mucha consideración y conversación con mi familia, he decidido dejar de fumar. Por favor, respeten mi privacidad en este momento", escribió Snoop en un mensaje compartido en Instagram y X, la plataforma antes conocida como Twitter, el jueves.

El rapero y empresario, que se ha hecho conocido por sus propias empresas relacionadas con la hierba a lo largo de los años, no proporcionó detalles adicionales en su breve anuncio, que se produjo la semana después de que se presentara un nuevo producto adyacente a la marihuana que lleva su nombre.

Los representantes de Snoop, de 52 años y nacido Calvin Cordozar Broadus Jr, no respondieron de inmediato a las solicitudes de The Associated Press para hacer comentarios.

Eso no impidió las amplias especulaciones de los fans, muchos de los cuales llenaron los comentarios del post de Snoop tras verse sorprendidos por su decisión.

Algunos se preguntaban si Snoop cambiaría a otra forma de THC o anunciaría una nueva aventura comercial o de marketing más adelante.

Otros aplaudieron el anuncio y sugirieron que Snoop podría haber decidido dejar de fumar por su propia salud personal.

Los expertos en marketing y branding señalan que no es raro ver este tipo de respuesta cuando los famosos hacen anuncios inesperados, sobre todo si contradicen algo con lo que los fans les han identificado durante tanto tiempo.

"Uno se siente de una determinada manera respecto a esa persona que es un icono en su vida por diversas razones", explica Americus Reed II, profesor de marketing de la escuela de negocios de Wharton de la Universidad de Pensilvania. "Y así vas a crear una narrativa en tu propia mente sobre cuáles podrían ser las razones particulares de este giro".

Puede ser arriesgado "permitir que el mundo llene el silencio", dijo Reed, señalando que puede ser difícil controlar la narrativa sin contexto adicional. Al mismo tiempo, fomenta el interés en caso de que se produzca un anuncio de mayor envergadura.

Reed predice que es probable que los fans tengan más noticias de Snoop sobre este anuncio en un futuro próximo, ya sea para despejar el aire de especulaciones o para aprovechar este anuncio para posibles empresas futuras, especialmente en el creciente espacio del cannabis que, desde los comestibles a las bebidas infusionadas, va mucho más allá de fumar.

Snoop Dogg ya ha sido sincero en el pasado sobre su amor por la marihuana y ha lanzado varias iniciativas empresariales en el sector de la hierba a lo largo de los años, incluida su propia marca de cannabis, Leafs by Snoop.

El rapero y su vieja amiga Martha Stewart también se han asociado en empresas relacionadas.

La semana pasada, BIC EZ Reach Lighters anunció una edición limitada de un combo bolso-encendedor de Snoop y Stewart llamado "Best Buds Bags".

En el anuncio, se decía que el diseño "garantiza que los propietarios estén siempre equipados para iluminar lugares de difícil acceso, sin importar, lo que estén encendiendo".