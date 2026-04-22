Playa Buen Hombre, en Montecristi, será escenario del Bike Kite Fest 2026

Exponentes del merengue, la bachata, la música urbana y la típica serán protagonistas del Bike Kite Fest 2026 que se desarrollará del 30 de mayo al 7 de junio en Playa Buen Hombre (en Villa Vásquez, Montecristi), organizado por Cibao Atlántico en colaboración con Uveros Village.

La agenda musical arrancará el 30 de mayo con Yovanny Polanco, quien abrirá el escenario a las 8:00 de la noche, mientras el cierre estará a cargo de El Mayor Clásico.

Para el 31 de mayo, el festival apostará por el merengue y la balada con las presentaciones de Eddy Herrera y Félix D'Oleo.

El 1 de junio llegará una combinación con Eudis El Invencible y Silvio Mora, mientras que el 2 de junio la tarima recibirá al ícono del merengue Sergio Vargas junto a la agrupación El Legado de Jandy Ventura.

El ritmo continuará el 3 de junio con Chiquito Team Band, y el 4 de junio será una jornada festiva con Los Hermanos Rosario, Miriam Cruz. El 5 de junio Shadow Blow y El Rubio del Acordeón.

La clausura artística, prevista para el 6 de junio, tendrá como protagonistas a dos representantes de la música popular urbana: Omega El Fuerte y Musicólogo The Libro.

Más allá de los conciertos nocturnos, una segunda tarima ubicada en la playa animará en tiempo real las competencias deportivas, creando una atmósfera permanente de fiesta y entretenimiento durante toda la jornada, indicaron los promotores.

El Bike Kite Fest 2026 ofrece una propuesta en la que convergen deporte, turismo, cultura y entretenimiento, proyectando a la República Dominicana como sede de eventos de talla internacional.