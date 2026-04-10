Chayanne llega a RD: “Vamos hacer, con el corazón en la mano, todo por el público”

El astro boricua Chayanne llegó a República Dominicana para su concierto de este sábado en el Estadio Quisqueya después de 7 años sin presentarse en el país, como parte de su gira “Bailemos otra vez”, bajo la producción de César Suarez Jr. y Pav Events.

Al ser abordado por la prensa en las afueras del Aeropuerto Internacional de Las Américas, el cantante dijo que extrañó el cariño y el calor de los dominicanos.

“Feliz de estar aquí con ustedes, hace rato que no los veía. Extrañé el calorcito de ustedes, que ya lo estoy recibiendo, y la gente, cantar, bailar. Vamos hacer, con el corazón en la mano, todo por el público, saben que los quiero mucho”, dijo a su llegada.

Asimismo, promete ofrecer un espectáculo con “mucha música” y donde “vamos a bailar bachata” y a “recordar muchas cosas bonitas”.

El artista arribó está listo para deleitar a su fanaticada dominicana con éxitos como “Dejaría todo”, “Un siglo sin ti”, “Torero”, “Atado a tu amor”, “Bailando bachata”, entre otros.