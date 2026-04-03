Concierto “Stabat Mater Dolorosa” marca inicio de Semana Santa en Catedral Stella Maris

La Catedral Stella Maris, ubicada en el sector Reparto Los 3 Ojos, fue el lugar donde se realizó el concierto “Stabat Mater Dolorosa”, presentado por el Coro de Santo Domingo Primada de América bajo la dirección de Fernando Herrera.

La actividad dio inicio a la Semana Santa e incluyó un mensaje orientado a la reflexión sobre la pasión de Jesucristo. El programa musical, compuesto por obras sacras, abordó el dolor de María durante la crucifixión de Jesús.

El evento comenzó con las palabras de bienvenida del padre Alejandro Valera, quien se refirió al significado del tiempo litúrgico. Luego, la Orquesta de Cámara de Santo Domingo interpretó cuatro piezas con instrumentos de cuerda.

Posteriormente, el Coro de Santo Domingo Primada de América realizó su presentación. Participó como invitada la soprano española Ana Sevilla Pavón, quien interpretó dos piezas, entre ellas “Are You Lost in the Darkness?” del compositor Karl Jenkins, correspondiente al Stabat Mater Nº 9.

Sevilla Pavón es doctora en Lingüística Aplicada y profesora en la Universidad de Valencia, España, y formó parte del concierto como invitada del coro.

También intervino la solista dominicana Rocío Vázquez, integrante del coro, quien interpretó el Stabat Mater Nº 2 de Karl Jenkins.

El concierto tuvo una duración de una hora y 35 minutos. Al finalizar, el padre Alejandro Valera ofreció palabras de agradecimiento y realizó una oración dirigida al Coro de Santo Domingo Primada de América.

El concierto “Stabat Mater Dolorosa” estará disponible en el canal oficial de YouTube del Coro de Santo Domingo Primada de América a partir del Viernes Santo.