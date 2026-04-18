La Escuela Nacional de Educación Cooperativa (Enecoop) celebró la sexta edición del Premio Mujer Enecoop 2026, una iniciativa que resalta el liderazgo y la contribución de la mujer en el sector cooperativista.

En la ceremonia que tuvo lugar en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, se reconoció el impacto de las mujeres en el desarrollo social y económico del país.

Creado en 2014, este galardón distingue la trayectoria, innovación y liderazgo de mujeres en áreas como emprendimiento, educación, sostenibilidad, ciencia, arte y liderazgo juvenil.

Entre las premiadas se encuentran Leidy Pichardo, en Educación y Equidad de Género; Yolanda Vásquez Guzmán, como Mujer Emprendedora y Yinette Torres de Peña, en Desempeño Profesional.

También fueron reconocidas María Eugenia Acosta Abad, por su trayectoria ejemplar; Merichel Sosa, en sostenibilidad y Medio Ambiente y Carolin Bravo, como Mujer Joven que Inspira.

En la categoría de Innovación, la doctora Julissa Alonzo Arias fue premiada por su labor en salud comunitaria, mientras que Esther Peña Polanco recibió el reconocimiento en el ámbito artístico.

El Gran Galardón fue otorgado a la Coopnacado, por su impacto en el fomento del emprendimiento femenino y el desarrollo sostenible, beneficiando a más de 20 mil mujeres.

Durante el acto también se rindió homenaje a destacadas figuras del ámbito nacional e internacional, así como a pioneras del cooperativismo dominicano, en el segmento especial “Mujer Raíz”.