Rumores de separación entre Nodal y Ángela Aguilar: el artista habría sido infiel con una dominicana

Ángela Aguilar y Christian Nodal estarían atravesando una crisis matrimonial tras la polémica que generó el videoclip de la canción “Un vals”, protagonizado por una modelo con tatuajes en el cuello y un piercing en la nariz como lo llevaría Cazzu.

El comunicador Gustavo Adolfo Infante fue el primero en reportar la situación en su programa ‘De Primera Mano’, donde afirmó que, según “sus fuentes”, estarían “separados Christian Nodal y Ángela Aguilar”. Sin embargo, no reveló más detalles.

Sin embargo, el periodista Javier Ceriani aseguró que la razón de la crisis entre la pareja no es solo por el video musical, sino que también existe el rumor de una supuesta infidelidad del artista, quien habría mantenido una relación extramarital con una mujer dominicana radicada en Miami, por lo que la hija de Pepe Águilar habría abandonado la casa donde vivía con su esposo y se instaló en el rancho de su madre, en Magnolia, Texas.

“El día martes, yo te cuento que Christian Nodal tiene una amante dominicana que conoce hace muchísimos años. El día martes te mostré el edificio de Miami donde Nodal asistía con su chófer a visitar una amante dominicana... la conoce hace muchísimos años”, relató el periodista a través de una transmisión en vivo.

“No es Ángela la que va a resolver este matrimonio, no es Aneliz, es Pepe el elegido por la familia. Tienen a la hija en cautiverio en el rancho y van a negociar como si fuera una pieza de ajedrez”, dijo.