Zoila Luna es coronada reina del carnaval 2026

La comunicadora Zoila Luna fue coronada como reina del Carnaval 2026 durante la celebración del tradicional desfile en el malecón de Santo Domingo, evento que reunió a cientos de dominicanos y extranjeros para disfrutar de una de las manifestaciones culturales más importantes del país.

Las calles del malecón se convirtieron en el epicentro de la cultura, la belleza y el folclore, con la participación de más de 170 comparsas provenientes de distintas provincias, en un evento organizado por el Ministerio de Cultura.

Como parte de las actividades, la avenida George Washington fue cerrada en el tramo comprendido entre la avenida Máximo Gómez y la calle Palo Hincado, permitiendo el desarrollo del desfile y las presentaciones culturales.

Al recibir la distinción, Luna expresó su sorpresa y agradecimiento por el reconocimiento.

“Yo cubría el carnaval para mi casa, El Show del Mediodía, pero ahora recibo este homenaje y todavía no me lo creo”, expresó la reconocida comunicadora.

Zoila Luna y Mariano Hernández reyes del carnaval dominicano.Fuente Externa

El rey del carnaval, Mariano Hernández, también agradeció al público que ha colaborado con su trabajo fotográfico, destacando que sus imágenes sirven como documentación cultural del evento.

En esta edición, la provincia de Puerto Plata fue homenajeada por mantener viva la tradición del carnaval y aportar su esencia cultural.

El alcalde Diómedes García agradeció a los jóvenes de la provincia por preservar y revitalizar el movimiento cultural del carnaval puertoplateño.

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, manifestó su satisfacción por la celebración y resaltó el valor cultural de la festividad.

“Muy contento. El carnaval nos muestra los valores de la cultura y de nuestras tradiciones en esta nueva edición del Carnaval Nacional”, expresó.

Asimismo, el funcionario destacó la importancia de fortalecer la comunicación cultural entre comunidades y países.

Color y creatividad en las comparsas

Las comparsas participantes llenaron el malecón de color, música y creatividad, presentando diversas temáticas que combinan humor, reciclaje, actuación, baile y expresiones artísticas propias de cada provincia.

Personajes emblemáticos como el Diablo Cojuelo, Roba la Gallina, Califé, los tiznaos y los guloyas y variaciones regionales como los lechones de Santiago, toros de Montecristi, taimáscaros de Puerto Plata y papeluses de Cotuí desfilaron por todo el lugar.

Ciertos trajes llevaron temáticas diversas fuera de las conocidas en el carnaval. Uno de jóvenes confeccionó vestuarios blancos, verdes y rosas con la foto del artista Ruby Peréz para homenajear al merenguero.

Traje en el carnaval inspirado en Ruby Peréz, como homenaje al artista.Listin Diario

Un diablo cojuelo llevaba en su cabeza una maqueta de los padres de la patria con una bandera dominicana pequeña.

Diablo Cojuelo con inspiración patriótica.Listin Diario

El reciclaje se hizo presente en una versión de vestidos folklóricos hecha con periódicos que llevaban un grupo de bailarinas.

Dentro del humor manejado en el carnaval destacó una imitación del encarcelamiento de Maduro con Donald Trump dirigiendo el arresto por la comparsa de Santiago.

Escenografía humoristica sobre el encarcelamiento de Maduro.Listin Diario

Desfilaron comparsas de diferentes provincias, franquicias e invitados internacionales como La Duarte, Master Chef, La Vega, Constanza con actos de lucha libre, Santiago, Bonao, Cotui, Monte Cristi, San Cristóbal, una de fantasía asiática, Samaná, Monte Plata, la delegación brasileña y ecuatoriana.