Eddy Herrera ante multitudinaria presentación en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

Los éxitos de Eddy Herrera fueron cantados y bailados por las más de 350 mil personas que se dieron cita al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, que este año está dedicado a ritmos latinos.

Acompañado por un cuerpo de baile liderado por el bailarín y coreógrafo Marcos VIP, “El galán del merengue” se adueñó del escenario, poniendo al masivo público a vibrar a ritmo de merengue.

Con “Pégame tu Vicio”, “Carolina”, “Si yo se lo pido”, “Para siempre”, “A dormir juntitos”, “Un idiota”, “La última vez”, “Ahora soy yo”, Tú Eres Ajena”, entre otras canciones, Eddy Herrera representó a la Republica Dominicana este evento que reunió talento de diversos países.

“Emocionado y feliz de poder seguir llevando nuestro merengue a tantas culturas, tanta gente bonita de distintas partes del mundo reunidas en el corazón de este inmenso carnaval cantando mis canciones, eso me llena de mucha satisfacción”, expresó Herrera.

Eddy Herrera en uno de sus movimientos característicos en escena durante su show en el carnaval de Tenerife.

A este carnaval, realizado en Santa Cruz de Tenerife, una de las ciudades ubicada en las Islas Canarias de España, también asistieron este sábado 21 de febrero Nicky Jam, Sebastián Yatra y Leoni Torres.

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife es la festividad más internacional de la capital tinerfeña, una seña de identidad y el hilo conductor que hilvana una tradición artística multidisciplinar que pasa de generación en generación.