El cameo de Cardi B en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny genera disputa en los mercados de predicciones

Cardi B formó parte del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny. Qué hizo exactamente, bueno, se convirtió en una pregunta desconcertante para dos importantes mercados de predicciones.

Al menos un operador de Kalshi presentó una queja ante la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) sobre la gestión del mercado de predicciones de la aparición del rapero ganador del Grammy el domingo. El resultado de un contrato de evento similar en Polymarket también provocó la ira de algunos usuarios de esa plataforma.

Los mercados de predicción ofrecen la oportunidad de operar, o apostar, sobre el resultado de eventos futuros. Estos mercados se componen de preguntas que suelen responderse con un sí o un no, llamadas contratos de eventos, y cuyos precios se vinculan a lo que los operadores están dispuestos a pagar, lo que teóricamente indica la probabilidad percibida de que ocurra un evento.

El buy-in para cada contrato varía entre $0 y $1 cada uno, lo que refleja una probabilidad del 0% al 100% de lo que los traders creen que podría suceder.

Se apostaron más de $47,3 millones en el mercado de Kalshi para "¿ Quién actuará en el Gran Juego?". Un contrato de Polymarket tuvo un volumen de más de $10 millones.

Cardi B se unió a las cantantes Karol G y Young Miko, y a los actores Jessica Alba y Pedro Pascal, en un porche estrellado durante el espectáculo del medio tiempo. Bailó al ritmo de la música, pero no se supo si cantaba durante el espectáculo, que incluyó actuaciones de Ricky Martin y Lady Gaga.

Debido a la "ambigüedad sobre si la asistencia de Cardi B al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2026 constituyó una 'actuación' calificada', Kalshi citó una de sus reglas para liquidar el mercado al último precio antes de la pausa de la negociación: $0.74 para quienes no tenían la participación y $0.26 para quienes sí. La plataforma devolvió todo el dinero a sus usuarios.

El contrato de Polymarket se resolvió tras la actuación de Cardi B, pero el acuerdo fue cuestionado. Se espera que la decisión final sobre el contrato se anuncie el miércoles.

En la queja de la CFTC (informada por primera vez en el boletín Event Horizon y publicada por Front Office Sports), el comerciante alega que Kalshi violó la Ley de Intercambio de Productos Básicos por la forma en que resolvió el contrato de Cardi B. El comerciante (titular de Yes) reclama 3.700 dólares.

Un portavoz de la CFTC se negó a hacer comentarios el miércoles.

El Super Bowl coronó una gran temporada de la NFL para los mercados de predicciones.

Kalshi reportó un récord diario de más de mil millones de dólares en volumen total de operaciones el día del partido, un aumento de más del 2700 % en comparación con el Super Bowl del año pasado. El total de futuros de ganadores del Super Bowl durante toda la temporada fue de 828,6 millones de dólares, un aumento de más del 2000 % con respecto al año pasado.

El aumento de actividad del domingo provocó algunos problemas con los depósitos. Luana Lopes Lara, cofundadora de Kalshi, publicó en X el lunes que el aumento de tráfico superó con creces nuestras previsiones más optimistas. Añadió que la plataforma había reembolsado las comisiones de procesamiento de los depósitos afectados y había añadido créditos a los usuarios que experimentaron retrasos.

Robinhood Markets destacó la fortaleza de sus mercados de predicción cuando anunció sus resultados financieros para el cuarto trimestre y todo el año 2025 el martes.

"Creo que estamos apenas al comienzo de un superciclo en el mercado de predicciones que podría generar billones de dólares en volumen anual con el tiempo", declaró el director ejecutivo Vlad Tenev durante una presentación de resultados. "Este año va a ser un año importante. Los Juegos Olímpicos se están celebrando ahora mismo. El Mundial llega en verano".