Sheinbaum envía una nota diplomática a Corea del Sur para pedir más fechas de BTS en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha pedido este lunes por carta al primer ministro surcoreano, Kim Min-seok, que el conocido grupo musical BTS añada más paradas en México en el marco de su gira mundial 'Arirang', que se desarrollará entre abril y septiembre de este año.

"Le escribí una carta pidiéndole que vengan más veces. Todavía no he recibido la respuesta, pero esperemos que sea positiva. O que permitan pantallas. En fin, que busquemos la manera de que las y los jovenes puedan tener acceso a este grupo que es tan popular en todo el mundo y particularmente en México", ha señalado en el marco de una rueda de prensa.

Los surcoreanos tocarán tres conciertos en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México el 7, 9 y 10 de mayo. En general, la venta de entradas para la gira ha estado cargada de polémica. Los fans del grupo, muy movilizados en redes sociales, criticaron que Ticketmaster no hiciese públicos los rangos de precios de las entradas antes de lanzarlas a la preventa.

Finalmente, la preventa de entradas en Ciudad de México y en Madrid se retrasó de tal manera que se pudieran conocer los costes antes de entrar a comprarlas. Según Sheinbaum, "cerca de un millón" de personas han tratado de adquirir los 'tickets' para los 'shows' en el Estadio GNP Seguros cuando "sólo hay 150.000" 'tickets'.

En España, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) anunció el pasado jueves que había denunciado a Ticketmaster ante la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del Ministerio de Consumo por falta de transparencia, prácticas comerciales desleales y limitaciones en el derecho de admisión en relación con la preventa de entradas de BTS.

Por su parte, fuentes de Ticketmaster --que en ese momento dijeron que la compañía no ha recibido ninguna denuncia por parte de la OCU-- explicaron que las decisiones sobre la forma en la que se ponen a la venta las entradas, los precios o la información del evento depende del organizador y del grupo musical.

BTS es una de las 'boybands' más conocidas de Corea del Sur y uno de los grupos de K-Pop más escuchados a nivel mundial. El grupo está conformado por un total de siete integrantes, que debutaron en 2013. Esta será la primera vez que actúen en España, después de que en 2020 la banda se viera obligada a posponer por el COVID-19 su tour 'Map of the Soul', que contaba con dos paradas en Barcelona.

En 2022, el grupo hizo un parón para que sus miembros pudiesen cumplir con el servicio militar surcoreano. De acuerdo con 'Billboard', BTS y su sello discográfico BigHit/Hybe podrían llegar a ganar por su reunión más de 1.000 millones de dólares (unos 858 millones de euros).