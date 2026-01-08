Pablo Montero regresa a RD con dos conciertos en homenaje a Vicente Fernández

El reconocido cantante y actor mexicano Pablo Montero regresa a la República Dominicana para ofrecer dos conciertos, bajo la producción de AS Creativa, empresa presidida por el productor Ángel Sánchez.

El intérprete de música ranchera y regional mexicana, conocido como “El Último Rey”, llegará al público dominicano con un emotivo espectáculo en homenaje al legendario Vicente Fernández.

La primera cita será el viernes 6 de marzo de 2026 como parte del espectáculo “Travesía” que ofrece el Panaca Punta Cana, el primer parque temático agropecuario y equino del país.

El segundo concierto será el sábado 7 de marzo, una presentación con show de caballos en la Feria Agropecuaria Nacional 2026, en el Óvalo de la Feria Ganadera, a partir de las 7:00 p.m. Esta noche especial culminará con una gran producción bailable de música tropical a cargo de Pedrito Lama y Sary Corniel, fusionando la cultura mexicana con los ritmos dominicanos.

Con más de dos décadas de trayectoria artística, Pablo Montero se ha consolidado como una de las figuras más emblemáticas de la música ranchera contemporánea. Su carrera incluye una exitosa discografía con múltiples producciones, giras internacionales y reconocimientos, así como una exitosa participación en telenovelas y series de gran impacto en América Latina.

Las boletas para ambas presentaciones estarán disponibles a través de las plataforma UEPA Tickets.