Raulín Rodríguez intentará romper el récord Guinness con concierto de 12 horas en un estadio de la capital

Después de décadas amaneciendo hasta las 6 de la mañana, “El Cacique de la Bachata”, Raulín Rodríguez anunció que su próxima presentación masiva será para intentar obtener el récord Guinness.

El bachatero reveló la noche de este sábado durante la segunda función de su espectáculo “Mi historia musical” en la Gran Arena del Cibao de Santiago que buscará lograr el récord del concierto más largo de un artista cantando su propio repertorio.

Asimismo, Rodríguez adelantó que el evento se llevará a cabo durante 12 horas en un estadio de Santo Domingo, aunque no confirmó si será en el Estadio Olímpico Félix Sánchez o el Estadio Quisqueya.

“De 6 de la tarde a 6 de la mañana, cantando canciones que yo escribí”, anunció el cantante mientras recibía reconocimiento por ser el segundo artista en llenar a capacidad la Gran Arena del Cibao dos noches seguidas.

Durante la velada, el cantautor tuvo como invitado a Elvis Martínez, quien fue el primero en lograr la hazaña. También Casilda Rodríguez, los acordeonistas El Prodigio y Daniel Galán y los exponentes urbanos Crazy Design y Dowba Montana desfilaron por el importante escenario.

A lo largo del show, que se extendió por dos horas y media, Rodríguez interpretó sus mayores éxitos, entre ellos: “Medicina de amor”, “Si yo pudiera”, “Hoy te quiero más”, “Esta noche”, “Cómo serás tú”, “Corazón con candado”, “Hoy que tú no estás”, “Amor de mi vida“ (“Cariño mío”), “Nereyda”, “Ay Dios”, “Dame tu querer”, “Si supieras”, “Su novio primero”, “Que me la devuelva”, “Culpable”, “Llámame”, “Que vuelva”, “Morena yo soy tu marido” y “Pobre diablo”.