Más de una docena de conciertos confirmados para el año 2026

En los últimos años, se ha vuelto una tradición despedir el año con una extensa lista de conciertos confirmados para el siguiente y, aunque en el 2025 muchos fueron cancelados y pospuestos por razones de saturación, economía y la tragedia de Jet Set, esta vez no ha sido la excepción.

Desde septiembre, cuando se anunció el primer artista que llegará al país en el 2026 con su gira, se generó un bombardeo de fechas correspondiente a otros espectáculos a realizarse durante los meses venideros.

Más de una docena de espectáculos están confirmados para el próximo año, entre ellos Danny Rivera, Santiago Cruz, Juan Luis Guerra, Yandel, Pablo Montero, Isle of Light, David Guetta, Chayanne, Ed Sheeran, Los Tigres del Norte, Kany García, Festival Presidente y The Killers.

Danny Rivera

Para el 14 de febrero, el puertorriqueño nacionalizado dominicano Danny Rivera se presentará en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua, en Santo Domingo, con motivo al Día de los Enamorados.

El recital, titulado Danny Rivera Inolvidable, estará a cargo de VP Productions, empresa dirigida por el productor artístico Billy Hasbún.

Santiago Cruz

El cantautor colombiano Santiago Cruz tendrá dos funciones de su concierto en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional: 20 y 21 de Febrero 2026.

Cruz llegará a Santo Domingo con su gira "Quince Caminos, La Gira" para celebra los 15 años de su icónico disco "Cruce de Caminos".

Juan Luis Guerra

Juan Luis Guerra confirmó que ofrecerá un concierto en el Estadio Cibao, que tiene una capacidad de al menos 18 mil personas.

El legendario merenguero se presentará el sábado 21 de febrero en Santiago de los Caballeros, bajo la producción de SD Concerts.

Se recuerda que el músico realizó una residencia de cuatro funciones en Punta Cana en el año 2022 como parte de su gira "Entre mar y palmeras", con la cual también llegó a Santo Domingo en febrero de 2024.

A la capital dominicana regresó un mes más tarde para unirse a Residente, Juanes y Sting en el festival "Capitalia".

Yandel

La estrella de la música urbana Llandel Veguilla Malavé, conocido artísticamente como Yandel, llegará el 28 de febrero al Anfiteatro de Altos de Chavón con su espectáculo sinfónico, donde interpretará sus mayores éxitos de reguetón junto a la Orquesta Sinfónica Nacional.

Después de iniciar su gira "Yandel Sinfónico Tour" en mayo de 2025 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el cantante se presentará en el emblemático escenario de La Romana, República Dominicana, bajo la producción de Gamal Haché y Jorge Iglesias de Iglesias Entertainment.

Pablo Montero

El artista mexicano Pablo Montero tiene pautado un concierto el sábado 7 de marzo de 2026, en el Óvalo de la Feria Ganadera, con su homenaje a Vicente Fernádez titulado "El Último Rey".

Isle of Light

La próxima edición del festival Isle of Light se celebrará el 7 de marzo de 2026 en el Parque Punta Torrecilla, en Sans Soucí, República Dominicana, conmemorando más de una década de música.

El espectáculo contará con las actuaciones de Garbage (de Estados Unidos), Cazzu e Illya Kuryaki & The Valderramas desde Argentina; Mon Laferte (Chile), Sofi Tukker (EE. UU.), Cultura Profética (Puerto Rico), Caloncho (México), el dúo Bob Moses (Canadá), Yami Safdie (Argentina), Bb trickz (España), Chuwi y Caleb Calloway de Puerto Rico, junto a los talentos locales como Vakeró, Planta Industrial, Inka y Pororó.

David Guetta

El remezclador y productor discográfico francés David Guetta, considerado uno de los mejores DJs (Disc-Jockeys) del mundo, regresará a República Dominicana.

La empresa Pav Events anunció que el creador de éxitos como "Titanium" se presentará el 26 de marzo de 2026 en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo con su "Monolith Tour".

El espectáculo también tendrá al Dj de origen sudafricano Themba y al Dj francés Joezi como invitados especiales.

Chayanne

El astro boricua Chayanne anunció su concierto en el Estadio Quisqueya en el marco de su gira "Bailemos otra vez tour 2026", bajo la producción de César Suárez Jr., Pav Events y Cárdenas Marketing Network.

"¡Por fin me dejan decirlo! República Dominicana, nos vemos el 11 de abril. ¡Qué emoción volver!", expresó el artista en sus redes sociales.

Ed Sheeran

La estrella del pop Ed Sheeran ofrecerá su primer concierto en República Dominicana el sábado 9 de mayo de 2026.

El cantante de "Perfect" se presentará en el Estadio Quisqueya, en Santo Domingo, República Dominicana, como parte de su gira "Loop Tour".

Los Tigres del Norte

La banda de música méxicana Los Tigres del Norte tendrán un concierto el 16 de mayo de 2026 en el Óvalo de la Feria Ganadera, en Santo Domingo.

Kany García

La cantautora puertorriqueña Kany García regresa a República Dominicana este próximo 30 de mayo de 2026, con un espectáculo en el Estadio Quisqueya.

Este nuevo concierto de García, que será realizado un día antes de el Día de las Madres, será producido por el empresario Gamal Haché.

Festival Presidente

Cervecería Nacional Dominicana confirmó la nueva versión del festival, que se llevará a cabo en 2006.

El presidente Luis Abinader fue el primero en adelantar la noticia, en el marco del espacio LA Semanal con la Prensa, en el Palacio Nacional.

Aún no revelan los nombres de los artistas que protagonizarán la cartelera.

The Killers

La icónica banda estadounidense The Killers confirma su esperado regreso a la República Dominicana con un concierto el 27 de marzo, en el Estadio de Softbol del Centro Olímpico.

Fue en 2009 cuando el grupo de rock se presentó por primera vez en el país.