Arcángel y El Alfa ponen la música en el anuncio del regreso del Festival Presidente 2026

Los artistas Arcángel y El Alfa fueron los encargados de poner la música en el anuncio del regreso del Festival Presidente 2026.

El anuncio del festival, que no se celebra desde el 2017, fue realizado el lunes primero por el presidente de Luis Abinader en el marco del espacio LA Semanal con la Prensa, en el Palacio Nacional, y luego en un evento para invitados en el Estadio Olímpico con la presencia de artistas, deportistas, influencers y figuras de los medios de comunicación. El pelotero Juan Soto; los urbanos Arcángel y El Alfa, fueron las figuras principales en la actividad.

PARticipación musical

Arcángel fue el primero en subir al escenario para interpretar varios de sus éxitos incluyendo el reciente remix de “ Que sensación” con el artista urbano Jezzy El Chef.

“La Maravilla” expresó su agradecimiento al pueblo dominicano y prometió jreencontrarse en el 2026 en el Festival Presidente, cuya fecha no se ha anunciado.

“Para mí es más que un placer estar en la tierra de mis padres, mi tierra también por default, me toca. Siempre bien agradecido con todo el público de mis hermanos dominicanos”, dijo.

Por otra parte, recalcó que es un artista que hace música atemporal y no necesita estar “cayéndole atrás a otros”.

“Yo siempre pienso que el artista que tiene la virtud atemporal, no tiene por qué estar corriendo bicicleta a cada rato cayéndole atrás a nadie, que me caigan atrás ellos a mí. Yo no compito con nadie, yo compito conmigo mismo cuando me veo en el espejo”, indicó.

Mientras El Alfa también interpretó varios de sus temas con el apoyo del público.

El Alfa durante el evento del anuncio del regreso de Festival Presidente 2026Glauco Moquete

Más sobre el Festival Presidente

“Es el Festival Presidente que tenía 10 años ausente y a partir del próximo año retorna, y La Cervecería Nacional nos quiso enviar esta información”, dijo el presidente.

Desde 1997 este festival ha marcado historia en Repùblica Dominicana. Su última entrega fue en 2017, con una cartelera con artistas de la altura de Justin Timberlake, Maluma, Ricky Martin, Bad Bunny, Marc Anthony y Enrique Iglesias, entre otras grandes estrellas.