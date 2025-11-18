Francisco Céspedes llega a Santo Domingo para su "Tour de bares"

El cantautor cubano-mexicano Francisco Céspedes prosigue en República Dominicana con su "Tour de bares", que lo reencuentran con el público local después de más de dos décadas de trayectoria.

Este sábado 22 de noviembre se presentará en Lungomare Bar & Lounge a las 9:00 de la noche.

El artista llega a Santo Domingo acompañado de un equipo que incluye a Pablo García, Frandy Sax de FSX Events, y José Rosado, en alianza estratégica con el promotor local Raphy D’Oleo, quienes coordinan esta experiencia musical.

Recorrido musical por sus éxitos

Céspedes interpretará temas como "Vida loca", "Dónde está la vida", "Pensar en ti" y "Hablo de ti". El concierto en Lungomare se desarrollará en un ambiente para quienes aprecian el bolero, la balada y el jazz.

El músico mantiene una relación con el público dominicano, que ha valorado su estilo. Su regreso marca una oportunidad para reconectar con los seguidores de su carrera desde los años 90.

Fechas del Tour de Bares en Santo Domingo

Este viernes 21 de noviembre cantará en Olis Room; el sábado 22, en Lungomare Bar & Lounge; miércoles 27, Romeros Rest (a beneficio del Patronato Contra el Cáncer)

Trayectoria del artista

Francisco Fabián Céspedes Rodríguez nació en Cuba en 1957. Inició estudios de medicina antes de dedicarse a la música y formar parte de agrupaciones como la Orquesta Cubana de Música Moderna.

Su carrera como compositor alcanzó proyección internacional cuando Luis Miguel incluyó sus temas "Pensar en ti" (1993) y "Que tú te vas" (1996).

En 1997, obtuvo el segundo lugar en el Festival de Viña del Mar con "Hablo de ti", representando a México, país donde se nacionalizó.

Un año después lanzó "Vida loca", su primer álbum como solista, que logró Quíntuple Disco de Platino en España.

Su segundo disco, "¿Dónde está la vida?" (2000), consolidó su éxito en Latinoamérica.

Su discografía incluye obras como "Ay, corazón" (2002), "Dicen que el alma – Grandes éxitos" (2004), "Autorretrato" (2005) y "Con el permiso de Bola" (2006), un homenaje a Bola de Nieve.

En 2011 lanzó "Más cerca de ti", un CD+DVD grabado en vivo, y en 2013 presentó "Armando un Pancho", junto a Armando Manzanero.