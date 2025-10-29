Héctor Acosta "El Torito" expresa gratitud por reconocimiento en el "Super ultramega merengazo"

El artista Héctor Acosta "El Torito" manifestó su agradecimiento por el reconocimiento a su trayectoria musical que recibirá en el marco del "Super ultramega merengazo", a celebrarse el 9 de noviembre en La Confluencia de Jarabacoa.

"Recibir este reconocimiento por parte de la producción, mis compañeros artistas, empresarios, autoridades y la prensa especializada del entretenimiento es un gran honor", expresó Acosta.

Luego agregó: "A todos ellos, a Dios y a mi público, les doy las gracias. Estaré eternamente agradecido por esta distinción".

La cuarta edición del SuperUltraMegaMerengazo, promete ser un espectáculo sin precedentes, en un entorno natural único donde convergen dos ríos, Yque del Norte y Jimenoa, creando una sinfonía natural que se unirá a las voces de populares figuras del merengue de cuatro generaciones.

Héctor Acosta, reconocido por su versatilidad y éxito en diversos géneros musicales a lo largo de América Latina, es una de los cantantes dominicanos más destacados del momento.

Su presentación en la jornada musical se suma a una trayectoria musical que lo ha consolidado como uno de los grandes exponentes de la música latina.

El SuperUltraMegaMerengazo contará con una cartelera que incluye a Wilfrido Vargas, Sergio Vargas, Omega, El Rubio del Acordeón, Miriam Cruz, Jandy Ventura, Manny Cruz, El Conjunto Quisqueya, Yovanny Polanco, Victor Roque y La Gran Manzana, Peña Suazo, Aramis Camilo, Raquel Arias, Pochy Familia, El Jefrey, Kinito Méndez, Steffany Constanza, Krisspy y Osvaldo.

Este evento cuenta con el respaldo del Presidente Luis Abinader, Banreservas, el Senador Ramón Rogelio Genao, Ayb Electromuebles, Fedomu, Kelvin Cruz, Café Monte Alto y Cervecería Nacional Dominicana.