Raulín Rodríguez regresa a Santo Domingo con su "Christmas Concert" en Hard Rock Café Blue Mall

El llamado Cacique de la Bachata, Raulín Rodríguez, se prepara para reencontrarse con su público dominicano en un espectáculo pautado para el sábado 06 de diciembre de este 2025 en el escenario de Hard Rock Café Blue Mall Santo Domingo.

El Christmas Concert marcará su primera presentación en suelo dominicano después de esta intensa gira, lo que convierte el evento en una cita especial para todos sus seguidores.

Raulin Rodríguez promete un repertorio lleno de sus clásicos temas musicales como : “ Medicina de amor “, “Esta Noche”, La Demanda”, “Nereyda”, “Mujer Infiel que hoy dominan las listas de reproducción que lo mantienen en la cima de la popularidad.

Este gran espectáculo llegará bajo la producción de CR Productions y su ceo Claudio Rosado.

Las boletas están disponibles en Tuboleta.com.do y en el teléfono (829)764-6071 y se espera una gran asistencia de fanáticos que desean empezar la navidad 🎄 celebrando con el artista que ha llevado la bachata a otro nivel.