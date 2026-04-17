Marineros logra su segunda victoria con cinco jugadores en cifras dobles

Los Marineros de Puerto Plata contaron con una repartida ofensiva para lograr su segunda victoria de la temporada, tras vencer 94-85 a los Cañeros del Este en partido efectuado en el Fabio Rafael González, en la continuación de La Súper Liga LNB, en opción a la Copa Banreservas.

Los Marineros (2-0), que dominaron cómodamente los tres últimos parciales, contaron con cinco jugadores en cifras dobles en puntos, encabezados por Emmanuel Omogbo, que anotó 18 puntos y capturó 7 rebotes, seguido por Andrés Fulgencio, con 16 tantos, 4 tableros y 5 asistencias. Luis Morel, que aportó 12, mientras que Tony Toney Jr. y Reggie Hudson, añadieron 10 unidades cada uno.

Por Cañeros (1-1), los más destacados fueron Bryan Polanco, con un doble-doble de 21 puntos y 10 rebotes, mientras que Eusebio Suero anotó 20 unidades con 8 tableros.

La ofensiva de los puertoplateños registró 25 asistencias, a pesar de los 44 rebotes que tomaron los romanenses, que perdieron 18 balones.

Los Marineros dominaron los primeros cinco minutos de acción, en el que sacaron ventaja de siete puntos (10-3), sin embargo, los Cañeros apretaron para provocar que el primer parcial terminara igualado a 19, producto de canastas seguidas de Suero, que incluyó un triple.

Una asfixiante defensa combinada con una efectiva ofensiva provocaron que los de Puerto Plata se distanciaran. Un triple de Tony Toney Jr. adelantó a los Marineros por 20 (49-29), con 2:17 por jugar previo al descanso de medio tiempo. Pese a los intentos de los Cañeros, parecía que los locales estaban solos en cancha por la forma en que se estaba desarrollando el parcial, que terminó 52-32.

Para comandar los primeros 20 minutos de juego, los Marineros contaron ofensivamente con Emmanuel Omogbo, quien anotó 11 puntos; Andrés Fulgencio, 8 tantos con 4 rebotes e igual cantidad de asistencias; Regie Hudson, aportó 7, mientras que Richard Polanco y Luis Féliz añadieron 5 unidades cada uno.

Los Cañeros tuvieron como mejor anotador al medio tiempo a Eusebio Suero, quien registró 12 puntos y 6 tableros; respaldado por Bryan Polanco, con 8 tantos y 5 rebotes.

El conjunto de La Romana mostró una mejor actitud en ambos lados de la cancha en el inicio del tercer cuarto. Restando 6:15, Christian Caldwell con una canasta de bandeja puso el partido de 10 (54-44), lo cual marcaba una corrida 13-2 a favor de los visitantes. Un reajuste de los Marineros, les dio un respiro para distanciarse nuevamente por 18 tantos (76-58), tras canasta en contraataque de Fulgencio, restando 0:05 segundos para culminar el parcial.

A pesar de su intento por descontar, a los Cañeros se les dificultaba anticipar las jugadas de los Marineros, quienes seguían atacando para mantener la ventaja. Una canasta de Hudson, restando 2:25 por jugar del último parcial prácticamente definía el partido a favor de los de Puerto Plata.