Los Magic aplastan a los Hornets 121-90 en el partido de repesca y avanzan

Paolo Banchero anotó 25 puntos y el Orlando Magic logró una ventaja de 35 puntos en la primera mitad, camino a una contundente victoria de 121-90 sobre los Charlotte Hornets en un partido de repesca del torneo el viernes por la noche, y avanzó a un enfrentamiento de primera ronda de los playoffs contra los Detroit Pistons.

Los Magic se ganaron el octavo puesto en los playoffs y comenzarán su serie al mejor de siete partidos en Detroit el domingo.

LaMelo Ball anotó 21 de sus 23 puntos en el tercer cuarto para Charlotte.

Banchero anotó 12 puntos y Wendell Carter Jr. añadió 10, mientras que los Hornets encestaron 5 de 20 tiros y cometieron seis pérdidas de balón en el primer cuarto, quedando abajo en el marcador 38-16.

Ball no había anotado y tenía dos pérdidas de balón cuando se fue al banquillo con tres faltas a falta de 7:10 para el final de la primera mitad. No volvió a anotar hasta que Orlando alcanzó una ventaja de 35 puntos en los últimos segundos del primer tiempo.

Los Magic fueron eliminados en la primera ronda de los playoffs en cada una de las dos últimas postemporadas y no han ganado una ronda de playoffs desde 2010.

Los Hornets, que vencieron a los Magic en sus últimos tres partidos de la temporada regular, no han estado en los playoffs desde 2016.