El Festival Ultramegamusic reúne artistas y multitudes en Santo Cerro, Jarabacoa y Mao

El Festival Ultramegamusic convirtió al Santo Cerro (La Vega), el parque Amado Franco Bidó (Mao, Valverde) y la cancha municipal de Jarabacoa en epicentros de la música dominicana con cinco conciertos en tres días.

Las presentaciones se dieron en el marco de las festividades de la Virgen de las Mercedes, el cierre de los Juegos Barranquiteños en honor a los héroes de la batalla de la Barranquita y la semana cultural del 167 aniversario de la fundación de Jarabacoa, respectivamente.

La cartelera reunió a Fernando Villalona, Eddy Herrera, El Blachy, Químico Ultramega, Luis Miguel del Amargue, Jandy Ventura y Yuri Swing, en un recorrido en tres pueblos diferentes que abarcó merengue, bachata, merengue típico y fusiones urbanas.

"La convocatoria integró a familias entera, niños, adolescentes, jóvenes y adultos que disfrutaron en un mismo escenario los principales géneros de la identidad musical dominicana y evidencia el impacto cultural y económico de estos eventos en las comunidades", expresó el productor del festival, el empresario artístico Luis Medrano.

Fernando Villalona (El Mayimbe) cuando cantaba el viernes en Santo Cerro.

Fernando Villalona ofreció el viernes en Santo Cerro un concierto de sus éxitos con una respuesta entusiasta por parte del público.

El sábado, en Santo Cerro, le tocó a Luis Miguel del Amargue, quien hizo un recorrido musical desde sus inicios.

La noche del domingo le correspondió a Eddy Herrera, protagonista de una fuerte conexión con la audiencia.

En tanto, Yuri Swing mostró en Santo Cerro su versatilidad en bachata, merengue típico, bolero y merengue de orquesta.

El Blachy llevó el domingo su propuesta de "romantiqueo" sobre base merenguera a una multitud en el parque de Mao.

El Blachy fue atracción del Ultramegamusic 2025 en la ciudad de Mao.

En el mismo escenario se presentó Químico Ultramega en una segmentación urbana con amplia aceptación intergeneracional.

Mientras, Jandy Ventura desarrolló su show merenguero de alta energía junto a El Legado en la cancha municipal de Jarabacoa.

La producción incluyó escenario de última generación, sonido y luces de estándar internacional y pantalla LED de gran formato.

Luis Miguel del Amargue llevó su bachata al público presente en la comunidad Santo Cerro, La Vega.

El Ultramegamusic contribuye a la generación de empleos directos e indirectos, dinamiza el consumo en la cadena de valor del entretenimiento y fortalece la recaudación fiscal local, favoreciendo la sostenibilidad de proyectos culturales, sostuvo Medrano.

La jornada musical bajo el eslogan de "música en el corazón del pueblo" cuenta con el apoyo institucional del presidente Luis Abinader y el respaldo de Banreservas junto a los comités organizadores y las diferentes alcaldías

Ultramegamusic tendrá como siguiente parada la Ciudad Juan Bosch.