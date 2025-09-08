Jay Wheeler cumple uno de sus más grandes sueños al cantar "Turista" junto a Bad Bunny

El artista puertorriqueño Jay Wheeler vivió uno de los momentos más deseados de su carrera al unirse como invitado especial en el penúltimo fin de semana de la residencia "No me quiero ir de aquí" de Bad Bunny, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Wheeler, fan declarado de Benito, cumplió uno de sus más grandes sueños al cantar junto a él en el escenario principal. "La voz favorita" sorprendió al público con la interpretación de temas como "Si estuviésemos juntos", "Solo de mí" y "La Curiosidad", para luego junto a Bad Bunny interpretar una versión a dúo de "Turista", incluida en el álbum "Debí tirar más fotos".

El encuentro, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, tuvo lugar bajo el icónico flamboyán que forma parte de la escenografía principal del espectáculo, convirtiendo a Jay Wheeler en el primer artista urbano en acompañar a Benito en ese espacio.

Esta aparición sirve como antesala del regreso de Wheeler al Choliseo de Puerto Rico el 17 y 18 de octubre de 2025. El concierto, será una celebración de su más reciente álbum "Girasoles" y marcará el reencuentro del intérprete con su público en Puerto Rico tras más de un año de ausencia. Boletos para la segunda función disponibles en ticketerapr.com.