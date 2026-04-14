Ocho muertos, incluido un niño de tres años, en un ataque israelí en Gaza

Ocho personas, entre ellas un niño de tres años, murieron en un ataque israelí en el norte de la Franja de Gaza, indicó el martes la Defensa Civil del territorio palestino, devastado por dos años de guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás.

Varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital "tras un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo un vehículo de la policía" en Ciudad de Gaza, indicó Mahmud Basal, portavoz de la organización de primeros auxilios que opera bajo la autoridad de Hamás.

El hospital confirmó haber recibido los cuerpos de las víctimas.

Contactado por la AFP, el ejército israelí declaró que está "verificando" la información.

Imágenes de la AFP en Gaza muestran a palestinos reunidos alrededor del cuerpo de un hombre, antes de transportarlo en una camilla para su funeral, en calles rodeadas de escombros, en el centro de una ciudad en ruinas.

El martes por la mañana, otro palestino murió por disparos israelíes en la ciudad de Beit Lahia, a unos ocho kilómetros al norte de la ciudad de Gaza, según Mahmoud Bassal.

En un comunicado, el ejército israelí afirmó haber "eliminado" a un "armado terrorista" que representaba una "amenaza" y que se había acercado a la "línea amarilla" que delimitaba la zona bajo control de las tropas israelíes en el norte del territorio. No estaba claro de inmediato si se trataba de la víctima de Beit Lahia.

Luego, el martes por la noche, la Defensa Civil informó de otras tres muertes en otro ataque cerca de un cruce del campo de refugiados de Al Shati, en la ciudad de Gaza.

El hospital Al Shifa también confirmó haber recibido los tres cuerpos, mientras que el ejército no respondió de inmediato a las solicitudes de la AFP.

Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar el alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025 tras dos años de guerra, desencadenado por un ataque de una magnitud sin precedentes del movimiento palestino en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

Al menos 757 palestinos han muerto desde el 10 de octubre, según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad de Hamás, y cuyos datos son considerados fiables por la ONU.

El ejército israelí registró cinco soldados muertos en sus filas desde el inicio de la tregua.