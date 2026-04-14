Zelma Morales, reconocida actriz cubana, fallece a los 70 años

La actriz cubana Zelma Morales, quien se convirtió en una de las figuras más populares de la pantalla chica de su país natal desde la década de 1980, falleció en Florida, Estados Unidos. Tenía 70 años.

El presentador de televisión Eduardo Mora Basart aseguró que había conversado con la artista sobre su enfermedad cuando se encontraron en Cubaocho Museo en Miami, durante la presentación de la telenovela Mi nombre es Polvo, de Amir Valle.

Según Basart, Morales le confesó con optimismo: “Mora tengo cáncer… pero lo superaré”.

Su hijo, el actor Fabian Brando Álvarez Morales, confirmó la noticia y compartió un mensaje para honrar la memoria de su madre a través de una publicación en redes sociales.

"Contándole que existen planetas que giran entorno a un ser, rotan y se trasladan, en ellos ha crecido todo, se han sacrificado tanto porque existas, al punto de soportar meteoritos y terremotos, sin ellos nos costaría respirar, dan oxígeno y si eres afortunado o afortunada lo suficiente, creces tanto como para poder cuidarlos, estos planetas llevan el mismo nombre cada uno, Madre, el mío particular tiene una isla en forma de Z. Zelma Morales", escribió Fabien.

A lo largo de sus 40 años de carrera, Morales participó en las telenovelas "Hoy es siempre todavía" (1987), "Tierra Brava" (1997), "Si me pudieras querer" (1999), "Destino Prohibido" (2000), "Polvo en el viento" (2008), Santa María del Porvenir (2012) y "En tiempos de amar" (2017).