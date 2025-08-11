Jennifer López descubre un insecto subiendo por su cuello mientras cantaba durante un concierto

La artista de origen puertorriqueño Jennifer López vivió un momento incómodo durante su concierto en Almaty, Kazajistán, como parte de su gira "Up All Night".

Mientras interpretaba una de sus canciones, la cantante de 56 años descubrió un grillo por su cuello. Sin perder la concentración, agarró el insecto y lo lanzó a un lado.

"Me hacía cosquillas", dijo JLo con una sonrisa antes de continuar con su actuación.

El video del momento se viralizó rápidamente tras el equipo de la productora y actriz compartirlo en su página de fans On The JLo.

Según Page Six, los fanáticos elogiaron la intérprete de "On the floor" por mantener la compostura y no detener el espectáculo.