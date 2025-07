“Gran Gala Benéfica” creó conciencia y recaudó fondos para niños con discapacidad durante una velada musical

El pasado sábado 12 de julio, en el centro de eventos “Tres SDQ”, los artistas Estíbaliz Martyn, Eleonor Sofía, Miriam Jaén, José Manuel Martos, el grupo de danza flamenco Aca Aldaya y el invitado especial Pavel Núñez compartieron el escenario, deleitando al público con su música e interpretaciones dentro del marco de la Gran Gala Benéfica.

A cargo de la Fundación Dr. Gabriel Serrano Sanmiguel, la gala benéfica fue dedicada para apoyar a los niños con discapacidades como parte de la labor social de este organismo.

El evento inició en el tercer piso con la cantante Eleonor Domínguez acompañada de Aldo Guissepe con la instrumentalización.

Continuando con el festejo, el artista Pavel Núñez se subió al escenario y cantó varias de sus canciones más icónicas frente a un público que se acercaba para escucharlo.

Su programación se redujo levemente debido a retrasos en el horario, pero de igual manera se procedió de forma eficiente en acomodar los actos restantes de los distintos artistas.

Dentro del público estaban presentes miembros de la fundación, representantes de Sesderma, el embajador de China y otras figuras prominentes, como el mismo Dr. Gabriel Serrano, creador de la fundación con su mismo nombre que opera en el país desde hace unos tres años.

El apoyo a la población minusválida

Desde sus inicios, la Fundación Dr. Gabriel Serrano Sanmiguel se ha dedicado a brindar apoyo a los sectores más vulnerables, dando seguimiento a las poblaciones tanto de niños como de adultos necesitados.

Durante su discurso, el Dr. Serrano contó al público la historia de los comienzos de su interés por la labor social.

“Yo iba de turista Bali, me encontré una familia de ciegos en la calle. (...) La imagen era demoledora, me puse a llorar”, dijo el filántropo, agregando que luego se dio cuenta que lo que “tenía que hacer” no era llorar, sino ayudarlos. Al comprender esto, construyó junto a otros una casa para esa familia.

El doctor afirmó que tiene “más de 50 años de venir a la República Dominicana” y que comenzó su labor en el país junto con el doctor Huberto Bogaert, fundador del Instituto Dermatológico Dominicano.

“Hoy yo quiero concienciar a todo el mundo sobre el problema de la minusvalía”, declaró frente a los invitados a la actividad.

Gabriel Serrano explicó que él ha sufrido esta problemática social a través de su hija de 37 años con parálisis cerebral. El doctor contó que su hija mantiene una buena comunicación con él y que de ella ha aprendido “a ser mejor persona”.

El Dr. Gabriel Serrano se manifestó como un firme creyente de la necesidad de incluir a las personas discapacitadas en todos los ámbitos de la sociedad. El principal punto en el que enfatizó el doctor para apoyar a la población minusválida es la inclusión.

“La inclusión, la inclusión a todos los niveles. La inclusión primero en la educación, la sanidad, pero también en cosas recreativas, lúdicas, no tener a estos niños apartados, ocultos en casa. Muchos familiares incluso no se atreven a sacarlos, les da vergüenza. Hay que hacer un trabajo en realidad que conste a la población”, dijo.

También insistió en que “tenemos que quitar las barreras, primero culturales, las barreras arquitectónicas, porque aquí en este país, en República Dominicana, no hay aceras para minusválidos, no hay parqueo para minusválidos, no hay ningún colegio especializado en minusválidos”.

Sobre este último punto, el doctor manifestó que lo ha motivado a pensar en crear colegios para niños con discapacidad y que estos puedan “recibir la educación especial que se merecen”.

“Porque muchos de ellos, yo diría que una gran mayoría, son muy aprovechables, pueden hacer cosas manuales, pueden trabajar, pueden hacer cosas de informática pueden hacer cantidad de cosas. Entonces, es una preocupación muy grande, desperdiciar y considerar a estas personas como deshecho”, dijo.

El doctor Gabriel Serrano hizo un llamado a ser sensibles y solidarios con las necesidades de las personas minusválidas, insistiendo que, aunque no lo parezca, “todos podemos ayudar”.

El espectáculo de la noche

A partir de las 10 de la noche, luego de las presentaciones iniciales, el evento trasladó al público al segundo piso del centro para continuar con la velada.

El acto principal de la noche fue presentado por la soprano Estíbaliz Martyn, quien interpretó piezas del canto lírico con un amplio repertorio en canciones tanto en español, como en ruso, italiano y en chino mandarín, estas últimas dedicadas a los representantes de China que acudieron al evento.

Estíbaliz Martyn en la Gran Gala BenéficaVíctor Ramírez

La artista polifacética también deleitó al público con sus habilidades en el piano ante la ausencia del pianista Sergio Kuhlmann e incluso tocó varias piezas mientras cantaba.

Estíbaliz Martyn, quien además de ser cantante y pianista es actriz, modelo y bailarina, se reconoce internacionalmente como una artista con una preparación profesional y extensa que trabaja con el doctor Gabriel Serrano desde hace varios años.

Acerca de su estadía en la República Dominicana, comentó que el país le pareció “un paraíso”, llegando a visitar lugares como Bayahíbe y la Isla Saona.

Durante la gala, Estíbaliz compartió un emotivo momento con el doctor Gabriel Serrano cuando este se levantó de su asiento y caminó hasta el escenario para cantar junto a ella la balada “Como han pasado los años”, ganándose los aplausos del público.

Al finalizar el repertorio de Estíbaliz, se presentaron cuatro bailarinas de flamenco del grupo Aca Aldaya, quienes interpretaron varios actos de esta danza tradicional.

A modo de cierre luego de esta velada llena de emociones, el dúo de Miriam Jaén y José Manuel Martos realizó su presentación ante el público satisfecho.