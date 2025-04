Paloma San Basilio: 50 años de aplausos dominicanos, aunque una vez aquí recibió una mala noticia

Con cincuenta años como cantante y otros cinco años como presentadora de televisión, Paloma San Basilio ha pasado su vida sobre un escenario y, aunque anunció su retiro, no abandonará a su público, que ahora podrá disfrutar de sus libros y su actuación en el teatro, donde debutará con una gira por España.

Para la artista española, este prolífico recorrido artístico no ha sido todo color de rosa, especialmente siendo de una generación donde “el hombre siempre estaba más valorado que la mujer”, pero finalmente el talento se debe imponer y no ser menospreciado, a pesar de que los patrones machistas continúan presentes en las generaciones actuales, según explicó durante una conversación con LISTÍN DIARIO.

“También si eres una chica joven y atractiva es mucho más fácil que si no lo eres, eso es algo que no se puede negar porque sigue habiendo bastantes patrones machistas, siempre la mujer sigue teniendo que ser joven, y estar guapa, y arreglarse, y si enseña más es mejor”, afirmó.

A seguidas agregó: “Yo creo que lamentablemente seguimos comportándonos, y muchas de las nuevas generaciones están siguiendo patrones machistas, que a mí me parece que no es una conquista desde el punto de vista femenino, sino que es una regresión, de alguna forma es como sucumbir a esos patrones con los que hay que luchar”.

En ese sentido, San Basilio advirtió que la carrera artística en la que se priorice la belleza y no el talento, la ética y el trabajo puede ser fugaz, como ha pasado con artistas que se formaron en los cimientos incorrectos siguiendo dichos patrones.

Además confesó que espera que la mujer pueda salir a escena sin una ropa extravagante, al igual que el hombre.

Paloma San Basilio recordó de estas cinco décadas el día en que recibió la noticia de la muerte de su hermano antes de ofrecer un concierto en República Dominicana a principios de los años 90.

“Cuando estaba a punto de empezar un concierto me llamaron para decirme que un hermano mío había fallecido y yo tuve que superar ese trance, y lo hice recibiendo todo el apoyo de la gente y todo el cariño que recibo cada vez que voy a esa tierra”, mencionó.

Las visitas de Paloma San Basilio a República Dominicana son incontables, tanto que ha hecho del país su hogar, que la acogió desde que lanzó su primer disco, “Sombras”, en el año 1975, cuando el empresario César Suárez Pizzano organizó la promoción del álbum que incluyó una presentación al aire libre.

“En ese momento empezó a llover y yo recuerdo que yo seguí cantando y nadie se movió y juntos compartimos la música y la lluvia”, rememoró durante la entrevista.

Será el próximo 23 de mayo, en el Teatro Nacional Eduardo Brito, cuando Paloma San Basilio se reencuentre una vez más con su fanaticada dominicana con su gira de despedida, “Gracias”, bajo la producción de César Suárez Pizzano. El espectáculo también recorrerá España en junio. Ya se ha presentado en varios países.

En República Dominicana y otros países latinos es conocida por numerosas canciones, entre ellas “No llores por mí Argentina”, “¿Por qué me abandonaste?”, “Cariño mío”, “Luna de miel”, “Demasiado herida”, “Nadie como tú”, “Beso a beso” y “La hiedra”.

“Yo no tengo sensación de que tengo edad”

Celebrando cincuenta años de carrera y a punto de comenzar un nuevo oficio a sus 74 años, Paloma San Basilio niega que la edad sea un problema para ella.

“Para mí, realmente, yo no tengo sensación de tiempo, yo no tengo sensación de que tenga edad, para mí el tiempo es un privilegio, es la posibilidad de vivir, de experimentar, de ser mejor, de crecer, de aprender, entonces para mí el tiempo siempre es un aliado y por eso me llevo bien con él, ni le tengo miedo, ni le rechazo, al contrario, le doy las gracias por poder hacer un recorrido en el que siempre hay algo nuevo que aprendes y siempre hay algo que te hace regenerarte constantemente”, explicó.

Faceta de escritora

La intérprete considera que “hay etapa para todo”, por lo que decidió retirarse de los escenarios e iniciar un nuevo camino o retomar su faceta de escritora, en la que debutó en 2014 con “La niña que bailaba bajo la lluvia” (autobiografía).

Recién se estrenó su segunda novela: “Uxoa, el secreto del valle”, ambientada en el siglo XVI y el XVIII. La primera fue “El océano de la memoria”, en 2016.

“Uxoa” expone el tema del duelo y la importancia de enfrentar las pérdidas.

“Quiero seguir escribiendo, ya tengo en la cabeza una próxima novela, quiero volver a pintar, quiero hacer otras cosas, porque creo que ahora que tenemos la suerte de que la esperanza de vida es tan larga aprovechar el tiempo para no dejarte nada en el tintero”, enfatizó.

Entonces, animó a hombres y mujeres: “Cualquier edad puedes desarrollar algo que te gusta hacer, no tengas miedo, no hay edad para nada, lo que te paraliza no es la edad, es el miedo, son los prejuicios”.