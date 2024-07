"Después de todo mañana fue muy bonito", los récords de Karol G con su gira mundial

Karol G cierra su “Mañana será bonito” con 62 espectáculos, 29 en Latinoamérica, 15 en Estados Unidos y 18 en Europa, siendo la primera artista latina en protagonizar una gira por estadios alrededor del mundo y un millón de personas viendo en vivo su último concierto.

“Después de todo mañana fue muy bonito”, dijo Karol G entre lágrimas, despidiéndose de esta etapa de su vida y lista ya para lo nuevo que viene.

La artista colombiana cerró una etapa de su vida que inició en abril de 2022 con “Provenza”, la primera canción de su álbum más personal y que ha roto todos los récords.

“Si hay algo hermoso que me dejó este álbum fue aprender a quererme a mí misma. Valorar quine soy por encima de lo que piensen las demás personas de mí porque estoy segura que Dios me hizo única así como nos hizo únicos a todos por una razón. En medio de este tour encontré mi propósito en la vida y es ayudar a las personas a que se sientan como yo me siento ahora después de tantos años de no haberme sentido así”, dijo.

La Bichota transmitió su último concierto de esta gira en su canal de YouTube, donde conectó más de un millón de personas.

El inicio de esta gira fue el 10 de agosto de 2023 en Las Vegas y ha llevado a la paisa alrededor del mundo, convirtiéndola en la reina del reguetón o la Taylor Swift latina, como muchos expertos la han catalogado por sus impresionantes cifras.

Incluso la intérprete de “Amargura” ha usurpado el récord de Taylor Swift en la capital española al rebasar por un día el número de fechas y tres millones de euros de ingresos, con 16 millones de euros frente a 13 millones de la estadounidense. Cifra que aumentará los dígitos de su patrimonio, por última vez actualizado en enero de 2023 por Celebrity Net Worth, de 25 millones de dólares, indica Forbes España.

De acuerdo a Billboard, en septiembre Karol se convirtió en la primera artista latina en encabezar el MetLife y en la primera artista latina en presentar dos shows allí. “Gracias a todos los increíbles fanáticos de Karol G por ayudarla a hacer historia en el MetLife Stadium”, publicó el recinto en Instagram.

La gira europea Karol G comenzó el 8 junio en Zúrich (Suiza). Desde que en 2017 sacó su primer álbum, 'Unstoppable', Carolina Giraldo (Medellín, 1991) ha construido una carrera, en la que como si del flautista de Hamelin se tratara, ha conseguido una avalancha de aliadas con unas canciones con las que las mujeres se sienten empoderadas, no en vano ha sido distinguida con el Woman Of The Year 2024 por la revista especializada Billboard.

También se enorgullece de acumular seguidores entre el movimiento LGTBI al que manifiesta su apoyo, como ya hizo con su participación con carroza propia el Día del Orgullo.

Carolina Giraldo Navarro se convirtió en la artista que más entradas ha vendido en España, donde ha superado a la banda Coldplay, que actuó cuatro noches en 2023 en el Estadio Olímpico de Barcelona, según la promotora Live Nation.

También es la primera artista que ha colgado el cartel de 'no hay entradas' durante cuatro noches en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid; ha vendido 240.000 y más de 400.000 en la gira europea, donde en todos sus destinos, Suiza, Italia, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Portugal o Bélgica.

El tramo latinoamericano de la gira “Mañana Será Bonito” comenzó en febrero en la Ciudad de México, donde se convirtió en la primera artista femenina en agotar las entradas del Estadio Azteca durante tres noches consecutivas, con 80.000 asistentes por noche, publica Billboard.

En Costa Rica rompió el récord de Coldplay vendiendo 104.686 boletos entre las dos noches sold-out (9 y 10 de marzo).

Entre los invitados que estuvieron con ellas en el escenario alrededor del mundo se incluyen: Bad Gyal, Amaia Montero, Ryan Castro, Tiesto, Becky G, Quevedo, Young Miko, J Balvin, entre otros.

Fueron más de 23 países y 37 ciudades y cientos de miles de personas que vivieron el “Mañana será bonito tour”.