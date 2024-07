Más de un millón de personas en la transmisión del último concierto de Karol G por YouTube

Karol G logró conectar más de millón de personas en la transmisión en vivo del último concierto de su gira “Mañana será bonito”.

La Bichota cerró su gira con cuatro fechas en el estadio del Real Madrid tras casi un año de haber iniciado en Las Vegas, Estados Unidos.

Para terminar esta etapa decidió transmitir el espectáculo de este 23 de julio por su canal de YouTube que registró alrededor de un millón 200 mil personas, eso sin contar todos los lugares que habilitaron espacios para que las personas vayan a ver el show.

“Si hay algo hermoso que me dejó este álbum fue aprender a quererme a mí misma. Valorar quine soy por encima de lo que piensen las demás personas de mí porque estoy segura que Dios me hizo única así como nos hizo únicos a todos por una razón. En medio de este tour encontré mi propósito en la vida y es ayudar a las personas a que se sientan como yo me siento ahora después de tantos años de no haberme sentido así”, expresó la colombiana ante más de las 70 mil personas presentes y las millones que le vieron posteriormente en la transmisión.

En este último concierto no tuvo invitados que la acompañen a cantar, pero sí subió al escenario a Iker, el niño que ha sido el protagonista de los promocionales de este álbum. .

Ahora la artista se preparará para presentarse el 20 de septiembre en el festival Rock in Río de Río de Janeiro (Brasil) donde clausurará con un concierto la gira que la ha llevado de un lado a otro del mundo durante un año, un festival en el que también estarán presentes Katy Perry y Ed Sheeran entre otros.