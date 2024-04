Capitalia reunió cuatro ídolos musicales y 45 mil fanáticos en su primera edición en Santo Domingo

Santo Domingo disfrutó por primera vez del festival Capitalia, un tributo a la buena música y a los ídolos musicales como los que se reunieron en su edición debut producida por SD Concerts y Saymon Díaz.

Juanes, Sting, Juan Luis Guerra y René Pérez (Residente) actuaron como artistas principales del espectáculo que tuvo lugar este sábado 20 de abril en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde convergieron 45 mil personas.

A las 8:42 de la noche, Juanes fue el encargado de dar inicio a la exquisita cartelera de Capitalia con su tema "Gris" y continuó con "Mala gente".

"¡Qué alegría volverte a ver, República Dominicana!", dijo Juanes antes de interpretar su éxito "Volverte a ver", lanzada en 2004 y dedicada a los soldados colombianos.

A mitad de su participación, Juanes dijo: "¡Qué alegría estar de nuevo aquí con ustedes! Y yo sé que existe la tecnología, el FaceTime, las redes sociales, pero no hay nada como estar cara a cara con ustedes esta noche, esto no tiene cómo reemplazarse", para posteriormente asegurar que "esto apenas comienza" y cantar su himno de 2002 "Fotografía".

"Camisa negra", "Me enamora" y "A Dios le pido" también formaron parte del repertorio del colombiano en Capitalia, antes de despedirse a las 9:30 p.m.

Sting cantó por primera vez en la capital dominicana.Foto: Fuente externa

Sting

El exintegrante de la legendaria agrupación británica The Police, Sting, se convirtió en uno de los más coreados por el público de Capitalia.

Durante una presentación de justamente dos horas y dos minutos, Sting cantó grandes clásicos de la banda de rock, como "Message in a Bottle", "English man in New York" y "Every Breath You Take".

Además de la ovación que recibió de los presentes por hacerlos viajar en el tiempo, el cantante y bajista de 72 años también fue aplaudido por su cálida interacción con el público al presentar los músicos que lo acompañaban y saludar en español.

Juan Luis Guerra

De manera inesperada Juan Luis Guerra salió a escena antes del cierre junto a su orquesta que incluye a Janina Rosado y Roger Zayas.

El maestro inició con "Rosalía" a las 11:20 de la noche y se extendió hasta las 12:36 de la madrugada con su repertorio de merengues y bachatas más populares, como "El Niágra en bicicleta", "Noviecita", "Para ti", "Estrellitas y duendes", "El costo de la vida", "Ojala que llueva café", "El Farolito", "Las avispas", "A pedir su mano" y "Bachata rosa", uniéndose Juanes en este último.

También cantó "Burbujas de amor", "Mi bendición" y despidió con "La Bilirrubina".

Residente no pudo rechazar cantar en Capitalia a pesar de no estar haciendo giras actualmente.foto: fuente externa

Residente

El rap estuvo presente en este balancín de ritmos y generaciones. Su embajador durante la noche fue René Pérez (Residente), además de la contraparte J Noa.

A las 1:07 de la madrugada, el rapero puertorriqueño hizo su entrada en la fase final del festival Capitalia con uno de sus temas más recientes, "Bajo y Batería", una tiradera a su colega Cosculluela.

Entre las poesías recitadas y cantadas que el fundador de Calle 13 entonó sobre el escenario de Capitalia, se encuentran "Chulin culin chunfly", "Atrévete-te-te" y "Baile de los pobres", la cual nació de una relación que mantuvo con una joven con dinero y él era pobre, según confesó durante el show.

"Este tema recuerdo que yo lo escribí pensando... tenía una relación, yo no tenía dinero, plata, nada, y pues mi compañera tenía todo y salió este tema", expresó.

También contó que aunque su próxima gira comienza en septiembre, no podía rechazar la invitación.

"Hace tiempo que no vengo para acá, primero, lo más importante, quería estar acá hace rato y de momento me llama el maestro Juan Luis Guerra que si lo quiero acompañar, obviamente, tienen un maestro que respeto y valoro, también Juanes, obviamente Sting", señaló.

Residente finalizó una hora después con "No hay nadie como tú".