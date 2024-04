Sting cantará por primera vez en Santo Domingo y el Festival Capitalia ya trabaja en la edición del 2025

Se abrieron de par en par las puertas de un nuevo festival musical en República Dominicana. Capitalia reunirá en su primera edición, este sábado 20 de abril, a los renombrados artistas Sting, Juan Luis Guerra, Juanes y Residente. Y es tanto el entusiasmo generado entre sus organizadores ante la respuesta del público que ya se encuentran en la planificación de la edición 2025 del evento, adelantó el empresario artístico Saymon Díaz.

“Estamos preparando Capitalia del 2025, el evento va a seguir, la idea es que en esta primera edición fuera de artistas, compositores, creadores de música, con artistas que en sus géneros son admirados. Es una combinación que nosotros queríamos hacer en la primera edición”, comentó Saymon en declaraciones a LISTÍN DIARIO.

Sin embargo, aclaró: “No quiere decir que en la próxima edición no sea algo más abierto; vamos a mantener una línea, pero la marca da para todo, es abierta, hoy en día hay que ser abiertos”.

El empresario calificó a Sting, Juan Luis, Juanes y Residente (René Pérez) como “cuatro superestrellas, a las que es difícil juntar en un mismo escenario por sus agendas; tú a veces juntar tanta gente que son todos principales no es tan sencillo, pero lo hemos logrado con este festival que se presentará el próximo sábado en el Estadio Olímpico de Santo Domingo”.

Sobre la cantidad de artistas argumentó que cuatro es un número perfecto: “Para ser una primera edición, la verdad que está bien. Y como te dije, ya estamos planificando la próxima edición del 2025”.

REMODELACIÓN DEL ESTADIO

Juan Luis Guerra y Saymon Díaz. El empresario artístico está muy contento de presentar al cantautor dominicano en el Festival Capitalia.

Capitalia 2024 será el último evento antes de que cierren el estadio olímpico para remodelarlo: “Entiendo que le van a cambiar los asientos, los baños, harán una cantidad de cosas que eran necesarias. Tú tener un asiento que esté bueno, que no esté roto, que se vea limpio todo, que los baños funcionen, eso es un gran logro”.

Al preguntársele qué tan difícil fue convencer a Sting y juntarse con artistas latinos, sostuvo que no opuso ninguna objeción.

“Esta es la segunda vez que nosotros presentamos a Sting. Lo hemos tenido en Costa Rica y aquí. Para serte sincero no fue nada difícil. Cuando se lo planteamos desde el inicio le gustó la idea”, aseguró Saymon.

Además, agregó, ellos son amigos, o conocidos. Juan Luis, de hecho, estuvo en Altos de Chavón, la primera vez que vino Sting, "que no lo hice yo, ellos tocaron, colaboraron".

“A Sting le gusta el país, y ahora será una experiencia bonita porque será la primera vez que viene a cantar a la capital”, manifestó el empresario.

Recordó que el italiano Andrea Bocelli vino a la capital por primera vez al Estadio Olímpico y vendió más de 14.000 boletas. “Eso es algo increíble para ese tipo de artistas y en este momento también es lo mismo: lograr traer a Sting a la capital es extraordinario. Son artistas que normalmente van a Chavón y últimamente a Punta Cana, que lo hemos hecho, pero que venga a la capital para nosotros es muy importante”.

Los dominicanos podrán disfrutar de una parte significativa del repertorio de Sting y se espera que interprete éxitos como “Every Breath You Take”, “Desert Rose”, “Englishman in New York”, “Message in a Bottle”, “Fields of Gold” y “Shape of My Heart”, entre otros.

Previo a su presentación en Santo Domingo, el cantante inglés se presentará el 16 de abril en la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes, México.

“O sea, que se conjugaron las cosas muy bien para que se diera el Festival de Capitalia. Esperamos que sea una noche mágica para el público dominicano”, expresó Saymon Díaz.

Además de los artistas, la producción promete un espectáculo pocas visto en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

“La producción de este evento va a ser increíble a nivel visual. El montaje va a ser algo nunca visto, a nivel visual, a nivel de animación, a nivel de pantallas. La propuesta será algo impresionante”, afirmó Díaz. Luego recalcó: “La inversión que estamos haciendo en pantalla, en animación, va a ser única. Me atrevo a decir que no se ha hecho algo así en lo visual en este país”.

Al abundar sobre este tema, indicó que la cantidad de pantalla que se van a usar va a encantar, “la tecnología, la sensación que va a dar la tarima es impresionante, como si fuera 3D, como que se sale de la tarima, será algo maravilloso, estoy muy emocionado con este montaje”.

Detalles. “Capitalia va a ser una marca en República Dominicana que se va a establecer muy rápido”, afirmó Saymon Díaz, quien no quiso revelar el orden de salida de los artistas en escena. “Nadie se moverá del estadio, será algo mágico de principio a fin”.

A FAVOR DE LA ECOLOGÍA

Saymon quiere seguir la tendencia ecológica que inició en sus conciertos. “Hicimos vasos degradables que trajimos desde fuera, estamos tratando de que la experiencia de consumo también sea responsable y la gente se sienta cómoda, que se pase una noche única”.

Incluso, en el terreno trabaja para que los asistentes puedan desplazarse de manera holgada y sin esos tumultos que suelen registrarse en los eventos artísticos masivos en el estadio.