Aventura llegará a Europa con su gira "Cerrando ciclos" tras 17 años sin presentarse en ese continente

Tras 17 años sin pisar el Viejo Continente, Los Reyes de la Bachata, aterrizarán el 7 de septiembre en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, además de visitar otras ciudades como Málaga, Barcelona, Tenerife, Valencia y varios enclaves europeos aún por anunciar.

Diecisiete años. Ese es el tiempo que ha pasado desde la última vez que Aventura pisó las tablas de cualquier arena europea. Pero la espera ha tocado su fin, porque los Reyes de la Bachata no solo han decidido volver a unirse para acumular ‘sold outs’ en América: Romeo, Lenny, Max y Henry recorrerán España y varios países del Viejo Continente a partir del mes de septiembre, en lo que supondrá la prórroga de su gira ‘Cerrando Ciclos’.

La gira ‘Cerrando Ciclos’ no está pasando desapercibida. La banda no solo ha agotado cinco coliseos en Puerto Rico -batiendo su propio récord- sino que también está gozando de un éxito de ventas en todo Estados Unidos, acumulando un ‘sold out’ tras otro. Precedido de este historial reciente, el tour llegará a Madrid y su renovado Estadio Santiago Bernabéu el próximo 7 de septiembre en lo que será uno de los momentos cumbre del viaje de la bachata de Aventura por las arenas europeas. Málaga, Barcelona, Valencia, Tenerife y otras ciudades europeas serán anunciadas también los próximos días como parte del reencuentro de la banda con su público.

En el caso de Madrid y del Santiago Bernabéu, la preventa comenzará este miércoles a las 12.00 horas a través de la web www.aventuratoureuropa.com,

www.sfx-events.com , www.masqlive.com . Los tickets para el resto de ciudades se podrán adquirir en la misma página, una vez se vayan dando a conocer.

‘Cerrando Ciclos Tour 2024’

Sacramento, la capital de California, será la primera ciudad que Aventura visite en esta gira. Será el 1 de mayo, y de ahí recorrerá, entre otras, las urbes de Glendale, Houston, Charlotte, Chicago, Nueva York, Washington, Newark, Orlando, Atlanta y las canadienses de Toronto y Montreal. La última vez que Romeo, Lenny, Henry y Max estuvieron juntos en el escenario fue en 2021, cuando tocaron en el estadio de los Dodgers en Los Angeles durante la gira ‘Inmortal’.

Ahora es distinto, y no solo porque vayan a volver a España y a Europa. ‘Cerrando ciclos’ no supone solamente una fiesta de los temas de Aventura clásicos como ‘Obsesión’, ‘Dile al amor’ o ‘El perdedor’, sino que es también el instante escogido para mirar hacia el futuro.

“Este año hay algo que debo realizar y concluir. Quiero que me acompañen en una jornada dónde estaré cerrando ciclos por definitivo. Porque no es lo mismo recordar épocas bonitas a tener que ser prisionero del pasado. No podemos estancarnos en la nostalgia del ayer, sino seguir hacia adelante, descubrir nuevos horizontes y mostrar otras facetas”, aseguró Romeo Santos hace unos pocos meses en un comunicado tras haber subido previamente una publicación de un video en sus redes sociales donde se observaba un baúl que se abría y en el que aparecían fotos de Aventura.

La banda nació en Nueva York, y fue desde allí donde consiguieron mostrar al mundo lo que era la bachata -cuando era un sonido que solo se escuchaba en República Dominicana- hasta convertirlo en un estilo musical de moda. La mezcla de la tradición local con los estilos urbanos internaciones les llevó a ser los auténticos K.O.B.

Hasta llegar aquí han recorrido centenares de ciudades y espacios icónicos, incluido el Madison Square Garden y estadio de los Dodgers de Los Ángeles en Estados Unidos, dos ‘venues’ más que relevantes. Además, durante su trayectoria, Aventura ha recibido nominaciones a los American Music Awards, Latin Grammy, Billboard Latin Music Awards y el Premio Lo Nuestro, haciendo de ellos uno de los grupos latinos más reconocidos internacionalmente de las últimas dos décadas.