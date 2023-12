"Los domi" demuestran que lo quieren y le dan "el mayor" respaldo en el Palacio de los Deportes

Para los jóvenes dominicanos, y fanáticos en general, no hubo mejor manera de arrancar diciembre que con un show de tres horas del puertorriqueño Eladio Carrión.

El Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, convertido en un “escenario 360”, vibró con el trap del boricua, quien no había presagiado que el público dominicano saltaría, cantaría y entonaría cada sílaba de sus canciones, sin importar qué tan viejo o nuevo sea el tema.

A las 9:49 p. m. Carrión desfiló por un estrecho pasillo que lo llevó hasta la cima del escenario, donde comenzó a sonar “Padre tiempo”.

"¿Quieren trapear conmigo esta noche?", exclamó el urbano al culminar su primera canción vestido de crema, con su pantalón t-shirt oversize.

Eladio Carrión durante su concierto del viernesFuente externa

El boricua no detuvo su canto y temas como Gladiador, Si la Calle LLama, Hugo, El Hokage, Sin Frenos, Betty, Tata, Alcapone, Me gustas Natural, Conexión, Fumeteo, Hola Como Vas, 3 AM y Mi Error, fueron coreados por los dominicanos, quienes con el brillo que arrojaba la pulsera entregada para el evento, le daban el toque al multitudinario evento.

A las 10:49 p. m., pasada una hora, y 19 canciones Eladio le dijo a los dominicanos que apenas estaba calentando los motores para iniciar el show y, ciertamente, faltaban dos horas para su cierre.

“Continúen con esa emoción mi gente porque apenas esto va a comenzar, estábamos calentando los motores, nada más…”, dijo el urbano al momento que comenzó a interpretar Papá Noel.

ARCÁNGEL SALE

A poco menos de la mitad del tema “Papá Noel”, el cual comparte letras con Arcángel, salió el artista puertorriqueño.

“La Maravilla”, con su particular forma de animar el público, acompañó a Eladio en el tema y luego coreó uno de sus éxitos mientras Carrión partió a cambiarse de ropa.

El intérprete de “Mbappe” agradeció al urbano por su apoyo.

“A mí me gusta darle las gracias en vida a la gente porque ahí es que cuenta, Austin es un tremendo ser humano y tremendo artista, gracias por apoyarme desde el día uno”, comentó Eladio y acto seguido abrazó a Arcángel.

En la siguiente hora, el boricua de 29 años, continuó con el ánimo a tope a puro trap.

Cantó "Thunder y Lightning", su más reciente colaboración con Bad Bunny para el álbum de "El conejo malo", titulado "Nadie sabe lo que va a pasar mañana".

Después "Coco Chanel", la colaboración de Bad Bunny en el reciente álbum de Eladio "3MEN2 KBRN".

Para su segundo atuendo el urbano usó una camiseta con el nombre de la gira que se destacó por tener la bandera dominicana y puertorriqueña en cada lado.

Las funciones continúan este sábado y el próximo domingo de diciembre bajo la producción de Gamal Haché.