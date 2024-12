Autoridades no descartan que asesinato de “Chelo Regidor” haya sido encargado en RD por un rival

Los agentes de la Policía Judicial de A Coruña y Carballo, en Galicia, España mantienen hasta el momento varias hipótesis sobre la muerte del dominicano José Luis Alvarado, conocido como “Chelo el Regidor”, “Chelo Alcarrizos” o “Chelo Cartucho”, asesinado por dos personas en un bar el pasado 4 de diciembre.

De acuerdo a las autoridades, el crimen de este joven de 33 años, que tenía un historial delictivo, pudo encargarse desde República Dominicana en relación con supuestas rencillas pendientes con algún clan rival.

Así lo revela el diario “La Voz de Galicia”, quienes recuerdan que una de estas hipótesis, la muerte de esta persona se debió a un ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de estupefacientes.

Mientras el marte, el Ayuntamiento de Caraballo decidió el cierre del bar Castro, situado en la calle Anllóns. La medida responde a un presunto incumplimiento de la normativa de ruidos.

De acuerdo a diario La Razón, el establecimiento estaba a nombre de una mujer, pero se sospecha que la persona que gestionaba el bar en la sombra era en realidad José Luis Alvarado.

Se recuerda que la titular del Juzgado de Instrucción número 2 del municipio de Carballo, dispuso que su cadáver sea repatriado a República Dominicana para su sepultura.

Jueza cambia de opinión y autoriza repatriación de Chelo Regidor Lea también

Este joven, señalado como sicario y líder de banda en Los Alcarrizos, recibe el apodo de “Chelo Regidor”, tras intentar, en las elecciones de 2016-2020, llegar a ser regidor de ese municipio por el Partido Revolucionario Moderno. Desistió de estas aspiraciones en mayo de 2015, tras disparar en la cabeza contra el segundo teniente Herpi Castro Corporán, de 42 años, mientras el agente participaba en un desalojo en Los Alcarrizos.

Este joven es señalado como líder de una banda dedicada al narcotráfico y sicariato en el barrio Santa Bárbara, del Kilómetro 17 de la Autopista Duarte, Los Alcarrizos.

En agosto de 2021, su banda y la de “Papo trenza” ejecutaron un intercambio de disparos por un punto de ventas de drogas en Los Alcarrizos.

El 26 de diciembre de 2022, la Policía Nacional informó que Chelo Regidor fue apresado en Colombia, luego de que viajara a ese país suramericano, el 22 de este diciembre, tratando de huir de la justicia dominicana, vinculado al secuestro de empresarios y comerciantes en diferentes partes del país. Según el reporte, su banda fue la responsable de ejecutar varios secuestros en la provincia de Barahona.

Más adelante y en 2023, su nombre volvió a salir en los periódicos locales, luego de que las autoridades apresaran a más de 300 personas en un "teteo" clandestino en el sector Santa Bárbara, Los Alcarrizos. Algunos diarios recogen que el nombre del lugar donde se encontraban los jóvenes, mayoría menores de edad, es «Chelo Regidor».

En un video de agosto de 2023, este joven dice que el “mayor Abelino, le desbarató el negocio con demagogia y maldad”, supuestamente porque el oficial exigía una suma de 300 mil pesos semanales.

“Yo no vivo en el país, me fui del país hace un tiempo, él quiere que yo le dé una suma de 300 mil pesos semanales, porque él dice que yo tengo que dárselo, porque yo soy el que sé del sistema de Los Alcarrizos, donde yo no tengo nada que ver con eso”, dice en el video.