Flor Bertotti revive la “Floricienta” que lleva dentro su fanaticada dominicana

Para las fanáticas de la telenovela juvenil “Floricienta”, la noche de este jueves significó un viaje en el tiempo, después de 18 años volvieron a escuchar las canciones en vivo.

El escenario y los músicos estaban listos. Apagaron las luces y de inmediato se “prendió” la algarabía de la fanaticada.

Eran las 9:30 de la noche cuando comenzó a reproducirse un video, que anunciaba la entrada de Florencia Bertotti, quien abrió su presentación con “Arriba la ilusión” en el Pabellón de Voleibol, Centro Olímpico.

Previo a interpretar la segunda canción de la noche “Hay un cuento”, la cantante argentina expresó lo emocionada que estaba de volver a presentarse en República Dominicana.

Bertotti recordó su primera presentación preguntándole a los presentes quiénes estaban ahí por primera vez y para cuáles era su segunda ocasión. En 2006, la cantante estuvo en suelo dominicano junto al elenco de la famosa novela.

“¡Qué emoción estar aquí!.. ¿Quién es la primera vez que viene?… esta noche va a hacer muy especial, vamos a cantar todas las canciones, vamos a volver a sentir que somos niños, a sonreír…”.

La emoción de los presentes estuvo viva en cada canción y la niña interior de muchas estaba bailando sin parar.

“Hola, ¿qué tal?”, “Miles de gotas”, “Por qué ”, “¡Ay, qué lindo!” y “Un Enorme Dragón” fueron correaba a todo pulmón por los presentes.

Durante la velada iban mostrando escenas de los ensayos previos a los conciertos que realiza la también actriz y una actualización de su vida tras el paso de dos décadas, lo que daba chance a que Bertotti se realizara rápidamente cambios de ropa.

Alrededor de nueve looks diferentes estilizaron a la cantante en su puesta de casi una hora y media.

Momento favorito de Florencia

Flor, acompaña de dos integrantes de su banda, presentó su momento favorito del concierto, cuando en un ambiente más “íntimo”complacen las peticiones de los fanáticos en su llamado “Delivery de canciones”.

Flor complaciendo las peticiones del públicoFuente externa

“Ven a mí”, “Y la vida”, “Te siento”, “Kiri kiri”, “Qué esconde el conde”, “Pobres los ricos” y “A bailar” fueron los éxitos interpretados en el fragmento de la “entrega a domicilio” del espectáculo.

Con el siguiente cambio de vestuario en vivo y el juego de luces junto a los efectos en las pantallas era evidente la canción que continuaba, “Mi vestido azul”. El tema marcó un momento especial en esta noche.

“Esto no se hace”, “Y así será”, “Quédate conmigo” dieron paso a recordar la serie y temas propios de la cantante.

Los mensajes de positivos, el elenco de bailarines, los efectos y la banda que acompañaron a Bertotti hicieron la noche aún más especial.

Bertotti recibe sus flores amarillas

Había llegado el momento de la canción más icónica de la carrera de Bertotti, “Flores Amarillas” y que gracias a la plataforma TikTok, donde ha sido usada por más de 300 mil personas, había repuntado en los últimos meses.

Con un vestido amarillo salió nuevamente para interpretar el éxito principal de la novela. El público correó cada uno de los versos de la canción y la argentina recibió un ramo de girasoles. La noche continuó para darle paso al tema “La vida es hoy”.

Agradeció al público, presentó a su banda, se despidió y apagaron las luces. El público quería más, pedía otra canción y fue complacido.

Con su último cambio de atuendo, “Floricienta” puso a todos a bailar y cantar al ritmo de “Tic Tac”. Ya rumbo a las 11:00 de la noche vocalizó “All you need is love”.