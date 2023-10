“Yo siempre voy a ser Floricienta hasta el día que me muera, porque ya quedé guardada en el corazón de la gente con ese nombre, con ese personaje, con esas canciones, y no reniego ni un minuto de eso, al revés estoy muy agradecida porque me permitió dar y recibir un cariño todo el tiempo de gente que no conozco, con diferentes culturas, diferentes idiomas…”, expresó Flor Bertotti en una entrevista con Listín Diario.

Esta actriz, cantante y creadora de contenido argentina que dio vida a “Flor”, la protagonista de la novela en la novela juvenil Floriencienta (2005), regresa a República Dominicana luego de casi dos décadas fuera del escenario, y en esta ocasión conversó con periodistas de periodistas de medio

los detalles de su show y su regreso a escena.

El martes, la artista llegó a un encuentro en Santo Domingo con representantes de medios locales luciendo su característica sonrisa que adornaba el traje verde que llevaba puesto.

“Estoy muy contenta, no esperaba volver a vivir esta experiencia de acercarme a la gente, a cantar las canciones de Floricienta. Estoy agradecida, feliz, emocionada, sorprendida, por todo lo que venimos viviendo desde que arrancó la gira, en todos los países que nos hemos presentando hay mucha emoción, mucha alegría, es todo muy mágico”, expresó sonriente.

Bertotti llega al Pabellón de Volibol este jueves 5 de octubre con su gira por Latinoamérica, donde traerá al público dominicano los grandes éxitos que marcaron la serie argentina junto a algunas nuevas canciones de su autoría, en un show que describió como “mágico”.

Entre sus temas populares figuran “Por qué”, “Mi vestido azul”, “Flores amarillas”, “Arriba las ilusiones”, “Un enorme dragón”, “No te importa”, “Te amo más” y “Quédate conmigo”, entre otros.

Flor Bertotti, la artista argentina famosa por la telenovela juvenil “Floricienta", durante la entrevista con Cayena González.JORGE MARTINEZ/LISTIN DIARIO

"Floricienta" expresó su emoción de volver a tierras dominicanas luego de tanto tiempo, con la finalidad de devolver un poco de esa energía con la que ha recibido no solo el público del país, sino de otros lugares donde realizó el show previamente.

“Es volver a vivir, como si no hubiera pasado ni un minuto, esa emoción, ese cariño y esa sensación como si el programa estuviera en el aire ahora… y pasaron muchos años. Tengo muchas expectativas lo que viene pasando desde que arrancamos la gira es todo sorpresa, todo emoción, los dos últimos show que hicimos antes de venir acá fueron increíbles, fue una tormenta torrencial, todos cantando y emocionados”, manifestó Berotti.

A propósito del auge que ha vuelto a tener la novela, se le preguntó a la actriz si está abierta a participar en un “remake” si se da la oportunidad, a lo que respondió: “No cierro ninguna puerta, pero siento que la historia fue algo tan perfecto y quedó tan lindo que me daría como mucho miedo tocar eso”.

Asimismo manifestó que ha pasado en muchos caso que tras rehacer la historia luego de tanto tiempo la gente deja de identificarse con ella y eso es algo que le da temor, pero está dispuesta a si se presentan las condiciones volver a encarnar al personaje.

"Todo se puede hacer, fue un personaje muy lindo que quedó muy guardado en el corazón de la gente, así que siento que está más vivo que nunca”, continuó.

Video Floricienta - Flores Amarillas (Official Video)



Además, contó lo emocionada que se sintió cuando se percató del auge que tuvo recientemente la canción “Flores amarillas”, de la mencionada novela, en la red social Tiktok.

“No me lo esperaba. Fue como de repente que se viralizó en todos los países, la gente empezó a regalar flores amarillas, este fue como una alegría y una emoción muy grande, y esa canción desde siempre fue como muy icónica de Floricienta y fue como las más querida, pero que ahora se asocie con el tema de la primavera fue algo muy lindo”.

Sobre su carrera actoral, Berotti comentó que próximamente estará realizando una película, aunque actualmente está más enfocada en la radio, con su participación en el programa “Diaz y Flores”, y en la gira que está en curso.

Con relación a lo que puede esperar el público de este show indico que prepararon coreografías, vestuarios y escenografías para que la gente disfrute del evento.

Además, explicó como surgió la idea de volver a los escenarios.

Contó que ya había decidido que esto de Floricienta había sido una etapa de su vida que ya pasó y disfrutó mucho, sin embargo, la invitaron a interpretar algunas canciones de la novela en Israel, y al ver como los presentes se disfrutaban el show, le surgió la necesidad de volver.

Comentó que a pesar de que sabía que en pandemia mucha gente estaba reviviendo la producción, y disfrutando de las canciones, no espera todo ese cariño que recibió.

“En la pandemia mucha gente me hablaba de que había vuelto a ver el programa, pero no tenía idea de que las dimensiones eran de algo tan grande y a raíz de ahí empezaron a decirnos que les encantaría verme cantar en sus países y ahí decidimos armar un show y hacerlo bien, a lo grande”, puntualizó Bertotti.