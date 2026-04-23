"Super Mario Galaxy" se siente más como una extensión del videojuego que como una obra cinematográfica

"Super Mario Galaxy" es el tipo de película que se siente diseñada para no detenerse nunca. No hay pausas, no hay espacio para respirar, no hay intención de construir algo más allá del movimiento constante.

Es una experiencia que apuesta por la velocidad, por la acumulación de estímulos, por la nostalgia como motor principal. Y en ese proceso, deja atrás algo esencial, la posibilidad de sentirse.

La historia no podría ser más simple. Rosalina es secuestrada, el universo está en peligro y los personajes que ya conocemos se lanzan a una misión de rescate que sirve más como excusa que como narrativa real.

No hay complejidad en el conflicto, ni tampoco interés en desarrollarla. Todo ocurre como una sucesión de eventos que apenas se conectan entre sí, como niveles de un videojuego que se atraviesan rápidamente sin tiempo para entender lo que realmente está en juego.

Ese es el mayor problema de la película. No es que sea simple, es que no hace nada con esa simplicidad. La estructura avanza a un ritmo tan acelerado que cada momento parece reemplazar al anterior sin dejar huella.

Los personajes aparecen, cumplen una función breve y desaparecen. Incluso figuras centrales terminan relegadas, reducidas a piezas dentro de un tablero que nunca se detiene lo suficiente para que algo tenga peso.

La introducción de nuevos personajes debería sentirse como un momento importante dentro del universo, pero ocurre sin impacto. Están ahí, funcionan como guiños, pero no como presencias reales dentro de la historia. Y eso se repite constantemente.

La película introduce ideas, relaciones y conflictos, pero rara vez se detiene a desarrollarlos.

Lo que sí funciona, y es imposible ignorarlo, es su apartado visual.

La historia es vibrante, colorida, llena de detalles que hacen referencia directa a los videojuegos. Cada escenario está construido con una precisión que busca replicar la experiencia de jugar.

Hay una fidelidad clara hacia el material original, y esa fidelidad es, en gran parte, la razón de su existencia. No se trata de reinterpretar el universo, sino de reproducirlo.

Esa misma fidelidad se convierte en una limitación. La película no arriesga. No busca reinterpretar, no busca expandir, no busca profundizar.

Se conforma con mostrar. Y aunque eso puede ser suficiente para un público que quiere reconocer cada elemento en pantalla, también deja una sensación de vacío. Como si todo lo que ocurre ya hubiera sido visto antes, solo que ahora en una pantalla más grande.

El humor sigue la misma lógica. Es rápido, constante, pero superficial. Funciona en el momento, pero no deja impresión.

Es un tipo de comedia que depende más del ritmo que del contenido, de la acumulación de gags que de la construcción de situaciones. Y aunque logra mantener la atención, rara vez logra algo más que eso.

Las voces, en su mayoría, no logran destacarse. Los personajes hablan porque tienen que hacerlo, pero no porque haya algo interesante en lo que dicen. No hay una identidad clara en sus interpretaciones, y eso refuerza la sensación de que la película no está interesada en sus personajes, sino en lo que representan.

Hay, sin embargo, pequeños destellos que sugieren lo que la película podría haber sido. La relación entre el antagonista y su figura paterna introduce una dimensión emocional que, aunque breve, resulta inesperadamente efectiva.

Es uno de los pocos momentos donde la historia parece intentar algo más que avanzar, donde hay una intención de explorar una motivación real.

Pero esos momentos son escasos. La mayoría del tiempo, la película se mueve en un terreno seguro, donde cada decisión parece diseñada para no incomodar, para no detener el flujo, para no arriesgar la experiencia.

Es entretenimiento puro, pero también desechable. Funciona mientras ocurre, pero desaparece casi inmediatamente después.

El resultado es una película que se siente más como una extensión del videojuego que como una obra cinematográfica. No hay una intención clara de contar algo que vaya más allá de la experiencia inmediata. Es un recorrido, no una historia. Un espectáculo, no una narrativa.

Super Mario Galaxy entiende perfectamente a su público, pero también se conforma demasiado con eso. No busca sorprenderlo, ni retarlo, ni ofrecerle algo distinto. Solo le da exactamente lo que espera, una y otra vez. Y en ese intento de satisfacer, termina olvidando que incluso dentro del entretenimiento más ligero, también hay espacio para algo más.